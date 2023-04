«Ecco le mie cartoline di Pasqua per il paese» 

Da qualche giorno il muraglione del Municipio di Villacidro è arricchito da una mostra temporanea dedicata alla Pasqua. Sono le gigantografie di cartoline di auguri risalenti agli anni Cinquanta e Sessanta, iniziativa della associazione culturale Memoria è Storia, che ha replicato l’apprezzata installazione proposta lo scorso Natale. «Colleziono cartoline di auguri. L’idea di condividerle è nata nel 2016, quando organizzammo una mostra dedicata ai tempi in cui non esistevano internet e i telefonini e gli auguri viaggiavano via posta», racconta Vittorio Monni, medico e presidente dell’associazione.

«I commenti positivi ricevuti dai villacidresi per l’installazione natalizia ci hanno convinti a replicare anche a Pasqua. Ci siamo autofinanziati e realizzato i poster in forex. Per queste festività i temi sono stati la Sacra famiglia e la Resurrezione, in futuro ci piacerebbe affiancare alle tematiche religiose altre tipologie di cartoline augurali, come paesaggi, amore o infanzia, così da presentare nuove illustrazioni di anno in anno. Ravvivare il centro storico, mostrare anche alle nuove generazioni la vita di un tempo è uno degli obiettivi della nostra associazione. Abbiamo ripreso le nostre attività pre-Covid; stiamo lavorando sulla quarta edizione di “Sa Passillada”», conclude.

