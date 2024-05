Ecco le finaliste dell’Over 50 Maccioni e Masnata corrono  

Saranno I Quartieri/De Amicis e il Real Putzu a giocarsi in finale il titolo Over 50. Nell’Over 55 sempre al comando Maccioni Marmi e Masnata Chimici, nei rispettivi gironi.

I Quartieri per il bis

Con lo stesso risultato di misura (1-0) I Quartieri/De Amicis superano la Pgs Audax Frutti d’Oro e il Real Putzu la Mediterranea. Sabato i cagliaritani detentori del titolo Over 50 cercano la conferma contro un Real Putzu in grande spolvero.

La Campagnola accorcia

Nel girone A dell’Over a tre giornate dal termine della prima fase, la capolista Maccioni Marmi supera per 1-0 la Di. Fer. Tengono la Sardachem, vittoriosa per 2-0 sulla Tielle/PLS, e Il Club (3-0 sugli Ingegneri) che scavalca al terzo posto la Cooper Band, a riposo. Secondo pari consecutivo per l’Orione Selargius (0-0 con la Domel) che va a braccetto con i Resti Umani a loro volta reduci dal pareggio a reti inviolate con gli Amatori La Palma. Si risolleva il Cral C.t.m. dopo tre pareggi di fila, infliggendo il secondo ko consecutivo alla Gigi Spada SI. TI. (2-1). Nella zona bassa di classifica torna al successo dopo quattro turni il Poggio dei Pini (2-0 sull’Aldebaran). Il big match della dodicesima di ritorno del girone B tra Masnata Chimici e Pol. Sestu termina 0-0 e la Campagnola (3-1 sul Cagliari 2007) ne approfitta per accorciare sulla capolista, così come La Vernice (3-1 sulla Cigiesse) rispetto ai sestesi. L’8-1 roboante sull’Ellas consente alla De Amicis di accorciare sulla Sinnai Conad, fermata sull’1-1 dal Nuraghe. In coda successo prezioso per l’Avis Assemini (3-2 sulla Car-Refinis), mentre la Frama/Beko Service supera per 3-1 i Vigili del Fuoco. Ha riposato invece il Fileferru.

