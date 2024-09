«Ecco le case dopo 14 anni di attesa» 

C’è chi piange di felicità per una casa consegnata dopo 14 anni di attesa. E chi ancora deve penare per un alloggio popolare perché in questo momento, a Carbonia, non è disponibile un solo appartamento di risulta (cioè derivante da sgomberi o ristrutturazioni), né di Area né del Comune.

Le chiavi

Gioia e dramma sono le facce della stessa medaglia. La prima faccia, sorridente, è quella delle famiglie di Bacu Abis che in questi giorni stanno ricevendo le chiavi delle nuove dodici case che Area ha costruito in viale della Libertà al posto di quelle rase al suolo per i gravi cedimenti geologici. Ieri mattina nuova tappa, per la felicità della famiglia di Elisabetta Salaris: «Siamo rimasti 14 anni fuori casa, in parte pagandoci l’affitto di tasca nostra perché in famiglia siamo in quattro e non potevamo vivere nei container che ci venivano proposti: adesso possiamo dire che è finita un’odissea». Alla spicciolata, come conferma il presidente del comitato Giuseppe Meletti, «entro il mese avverrà la consegna di tutte le chiavi, e questa operazione che dura da molti anni potrà dirsi terminata».

L’attesa

Ma se a Bacu quelle tre palazzine avevamo una destinazione ben vincolata, nel resto della città chi si ritrova senza tetto e un reddito basso, il dramma casa è impietoso: «Fra qualche giorno ho lo sfratto – racconta Daniela Locci, 39 anni, con a carico un figlio minorenne con disabilità – ma non ci sono soluzioni immediate: sono nella graduatoria per le case popolari ma la nuova non sarà pronta prima di 2-3 mesi, il Comune non ha alloggi pronti, Area nemmeno e fra qualche giorno la prospettiva è di finire sotto i ponti: se fossero disponibili per qualche mese starei anche nei moduli abitativi». Proposta che lancia anche Sabrina Garau, altra madre che convive con l'angoscia dei tempi di attesa eterni per un alloggio: «I dieci appartamenti che il Comune sta costruendo in via Angioy non saranno pronte prima di un anno, a Campo Prigionieri ne sono rimaste due vuote e non si capisce perché non le riassegnino: gli alloggi che si stanno liberando a Bacu Abis perché non vengono usati per i casi disperati?». Questo riporta nella frazione: oltre agli appartamenti che si stanno svuotando per via dei traslochi, ci sono quattro moduli abitativi vuoti parcheggiati in via Pertini.

Le proteste

«Per una seria politica della casa che tenga conto delle emergenze quotidiane - sottolinea Diego Fronterrè, consigliere comunale - è inaccettabile che Area non riesca a sbloccare almeno 30 case disabitate da anni e che il Comune non abbia continuato a dotarsi di altri alloggi temporanei come quelli di via Costituente: sarebbero stati questi i progetti cui dare la priorità e ottenere fondi». In un recente incontro fra Comune e Area, l’azienda si è detta pronta a consegnare entro l’anno un paio di appartamenti. Una goccia in un oceano di disperazione che sembra non trovare soluzione.

