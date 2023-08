Borse di studio comunali destinate ai ragazzi e alle ragazze meritevoli che hanno concluso le scuole medie a Quartucciu col massimo dei voti. La domanda può essere presentata fino al 31 agosto tramite mail a protocollo.quartucciu@legalmail.it o a mano all’ufficio protocollo. Per poter ottenere la borsa di 200 euro, si deve aver frequentato l’Istituto comprensivo “Ermanno Cortis”. L’Isee varrà solo se i fondi non basteranno per tutti.

