Ecco le attività (gratuite) per aiutare le famiglie 

Una serie di attività gratuite e di supporto alle famiglie sono programmate al Centro educativo Vides di via Palermo, a Guspini. Rivolte a bambini e ragazzi nell’ambito del progetto “Codismeca” contro la dispersione scolastica nel Medio Campidano, sono finanziate dalla Fondazione di Sardegna.

Ogni martedi, mercoledì e giovedì, alle 15, i doposcuola. Alle 16.30, laboratori di videomaker, arte e manualità e di tecniche di sopravvivenza. Ogni venerdì (16-17.30), laboratorio figli-genitori. Ogni sabato, per i bambini della scuola primaria, dalle 8.30 lo spazio compiti; dalle 10.30 i laboratori e i giochi. Tra le attività, anche laboratori inclusivi: da oggi, alle 17, laboratorio artistico e manipolazione. Da domani, dalle 9.30, laboratorio carta e penna e da giovedì (ore 17), laboratorio di ginnastica e movimento. Dal 14 ottobre, i lunedì e i martedì (16-18.30), giochi, laboratori musica e favole per i bambini della scuola dell’infanzia. Da giovedì 17, dalle 9.30 alle 11.30, un corso di “Informatica in rosa” mentre da venerdì 18, stesso orario, laboratorio di sartoria domestica. Per i ragazzi della scuola media, dal 15 ottobre, i martedì e i giovedì (17.30-19), un corso di conversazione con madrelingua francese, mentre dal 18 ottobre, con madrelingua inglese. Informazioni e adesioni: vides.auxilium@gmail.com.

