Ecco l’aula protetta per i minori 

Per proteggere i minori vittime di violenze nel percorso necessario dell’accertamento della verità si è pensato a tutto, a partire dall’ingresso laterale e soprattutto separato, dove non c’è nessuna possibilità di incontrare il proprio aguzzino. Nella sala d’ascolto ogni cosa, dall’arredo all’impianto audiovisivo, ai colori, sono studiati per rendere il racconto della verità il più genuino e meno traumatico possibile, dando alla vittima e a tutte le parte coinvolte nel processo la garanzia più assoluta. Se fino a ieri Nuoro era uno dei Tribunali della Sardegna che non aveva la possibilità di sentire i minori vittime di violenze in una stanza protetta, ora il palazzo di Giustizia barbaricino è quello che ha l’aula protetta per l’ascolto dei ragazzi più all’avanguardia dell’Isola e rispetta i migliori protocolli internazionali che mirano a una compatibilità strutturale e dignitosa tra i diritti dei soggetti particolarmente vulnerabili e il contraddittorio adeguato. Una necessità. Perché le violenze sessuali denunciate alla Procura di Nuoro sono state quattro in questo 2023, l’emergenza quotidiana sono le denunce per maltrattamenti in famiglia.

L’inaugurazione

Un passo importantissimo per la giustizia nelle comunità. Per questo all’inaugurazione di ieri erano presenti le massime autorità, con i tre presidenti del Tribunale barbaricino che in questi anni hanno contribuito alla realizzazione di un avamposto di civiltà giuridica. Il presidente Vincenzo Amato, attuale presidente del Tribunale di Cagliari, che ha dato avvio ai lavori, l’attuale presidente facente funzione, Elena Meloni, che ha portato avanti il progetto in questi due anni, e il nuovo presidente Mauro Pusceddu, fresco di nomina che proprio ieri ha tenuto a battesimo l’aula protetta. Con loro, l’avvocato Mariella Masia, dell’Aiaf, l’associazione italiana avvocati per la famiglia, e il Soroptimst, fondamentali nel consentire, attraverso le donazioni, il completamento dell’aula. Presente anche la dirigente dell’istituto Ciusa, Silvia Meloni, e alcuni alunni che hanno realizzato e donato dei quadri per l’armonizzazione degli spazi.

L’aula

L’aula protetta, ricavata nel vecchio alloggio del custode chiuso da trent’anni, è un luogo dove il minore, o il soggetto “particolarmente vulnerabile” anche se maggiorenne, viene sentito con l’ausilio di uno psicologo nel corso dell’incidente probatorio per reati di abusi sessuali o maltrattamenti. Le altri parti del processo sono lontane, tre piani più su, in un’altra aula con collegamento video e audio. La vittima è tutelata. Uno spazio dove tutto è a misura ed è stato attentamente pesato. «Non tutti i testimoni sono uguali», ha ricordato Pusceddu parlando della vulnerabilità di minori e vittime di violenza, e come in altre realtà possono crearsi situazioni non opportune. Fino a ieri si era costretti ad andare a Oristano. Mariella Masia ricorda l’importanza dell’aula protetta «anche per i minori nei procedimenti civili».

RIPRODUZIONE RISERVATA