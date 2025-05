Ecco l’auditorium e il busto dell’eroe 

C’è voluto lo sguardo fiero del busto bronzeo di Giuseppe Pintus per lanciare un’occhiata severa ai suoi concittadini come per dire: «Visto? Se state coesi farete cose belle». E ieri mattina, dopo le polemiche della vigilia sui ritardi e sulla paternità degli interventi, sono rimasti uniti amministratori di opposte fazioni, forze dell’ordine, autorità civili e militari, centinaia di residenti. Anche il traffico si è fermato nei momenti dell’inaugurazione e se l’eroe asseminese avesse potuto parlare avrebbe senz’altro ringraziato.

Onore al merito

È stato il sindaco Mario Puddu a buttar giù il telo nero che copriva la statua riposizionata nei giorni precedenti in via Cagliari. Poche parole, commosse, hanno anticipato un momento atteso da anni: «Il busto di Giuseppe Pintus, vicino al quale intere generazioni hanno trascorso piacevoli serate, è stato lontano da Assemini per tanto tempo, forse troppo. Ma grazie ai restauratori e all’incessante lavoro dell’amministrazione e degli uffici è finalmente tornato nella sua posizione originaria, dove potrà essere ammirato e ricordato per le sue nobili gesta».

Un lungo applauso, il suono della tromba e il posizionamento della corona di alloro ai piedi della statua sono stati interrotti dalle parole del colonnello Alessio Argese a nome della Brigata Sassari e dalla poesia dell’asseminesa Laura Ficco.

Taglio del nastro

L’occasione si è resa perfetta per inaugurare anche l’adiacente Auditorium. Nelle vellutate poltrone rosse profumate di nuovo si sono riversati tutti coloro che all’esterno avevano partecipato, poco prima, al momento solenne dedicato all’eroe di guerra. Curiosi e sorridenti, sono stati poi accompagnati verso il piano superiore, dove ad attenderli c’era una sorpresa, la collezione civica di ceramiche artistiche intitolata “Dalla brocca a Brocco”: «Questa preziosa mostra permanente - ha spiegato l’assessore Francesco Murtas - nasce con l’intento di ridare visibilità all’artigianato locale. Come? Portandolo all’attenzione delle nuove generazioni, le uniche che possano rivitalizzarlo e rinnovarlo senza rinunciare alla tradizione».

Arte protagonista

Sono stati proprio alcuni artigiani di nuova generazione a illustrare ai presenti il progetto “Le strade della ceramica” che consentirà alla cittadina di rilanciare il comparto artigiano. Doriana Usai, Flaminia Farci e Luca Cossu sono stati incaricati dall’amministrazione per realizzare delle installazioni nei tre principali punti di snodo viario: «Inizieremo dalla rotonda della Statale 130 - hanno spiegato - per proseguire nella rotonda centrale che unisce le vie Cagliari, Sardegna e Carmine e in quella di Santa Lucia».

Una giornata che è stata quella conclusiva di “Buongiorno ceramica” e che si è chiusa, ieri sera, con il concerto di Piero Marras: «Abbiamo concluso la manifestazione col botto - ha aggiunto il sindaco - riportando il busto di Giuseppe Pintus a casa, rendendo fruibili le opere delle eccellenze asseminesi e battezzando il palco dell’auditorium con l’esibizione del cantautore nuorese. E questo è solo l’inizio».

