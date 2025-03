Ecco l’asfalto nella Provinciale  tra Castiadas e Villasimius 

Trecentomila euro per rifare l’asfalto e mettere in sicurezza la Provinciale 19 che collega Castiadas (dalle vecchie carceri) a Villasimius. I soldi sono stati messi a disposizione dalla Provincia su proposta di Eugenio Lai, il commissario straordinario di una parte della Città metropolitana di Cagliari. Soddisfatti i sindaci di Villasimius e Castiadas: «Il commissario - ha sottolineato Gianluca Dessì, primo cittadino di Villasimius - ha accolto le nostre richieste e per questo lo ringraziamo. Mettere in sicurezza la strada principale che dallo svincolo sulla 125 Var per Castiadas conduce poi a Villasimius è fondamentale». Oltre al nuovo asfalto saranno installati moderni guardrail e sarà rifatta la segnaletica orizzontale e verticale.

L’intervento riveste particolare importanza in vista dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte di San Pietro che dovrebbero partire dopo l’estate. Il progetto da un milione e 200mila euro è in carico alla Provincia e prevede, appunto, la realizzazione del nuovo viadotto di fianco a quello vecchio. Subito dopo ci saranno delle rotatorie che consentiranno di proseguire per le spiagge di Castiadas e Costa Rei o per Villasimius (sempre lungo la Provinciale 19). Il vecchio ponte invece sarà percorribile solo a piedi o in bicicletta mentre tutta l’area prospiciente sarà trasformata in una grande isola pedonale. Sempre su proposta di Lai, è stato stanziato anche mezzo milione di euro per il rifacimento della via Roma di Muravera.