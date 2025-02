Ecco l’Arthropleura, super millepiedi 

Vagava 300 milioni di anni fa nei territori che oggi sono il Sulcis Iglesiente, facendosi largo fra le felci e cercando di nutrirsi di salamandre, blatte, ragni. Lui, ribattezzato Giger, raggiungeva anche i due metri ed è stato uno dei protagonisti striscianti della notte profondissima dei tempi quando anche ciò che ora è Sardegna stava sotto l’equatore e faceva parte del supercontinente Pangea. Un frammento di fossile ritrovato nel sud ovest sardo anni fa ha permesso di ricostruire a grandezza naturale l’Arthropleura, gigantesco millepiedi la cui fedele riproduzione è da ieri al Museo Paleontologico Martel di Carbonia.

Il lavoro

A realizzare il calco e poi l’opera completa è stato Daniel Zoboli, 41 anni, paleontologo di Carbonia e funzionario all’ateneo cagliaritano, da tempo collaboratore del Martel e con i colleghi autore anche di altre riproduzioni come un mammut lanoso (sempre sulla scorta di ritrovamenti avvenuti nel Sulcis Iglesiente). Ora la famiglia si allarga e accoglie questo millepiedi gigantesco lontano parente degli attuali piccoli invertebrati. Stavolta la scena non la prende il T-Rex (di cui esiste al Martel una riproduzione fedele): «Quando si pensa agli animali preistorici i primi che vengono in mente sono i dinosauri o i mammut dell’era glaciale – spiega il paleontologo – ma la Terra è stata abitata anche da questo mostro preistorico che pare concepito da un regista di film di fantascienza». L’Arthropleura è il più grande invertebrato terrestre mai comparso sul pianeta. Alcuni fossili di questo enorme millepiedi suggeriscono che certi esemplari potessero superare i due metri: è vissuto nel Paleozoico, tra il Carbonifero e il Permiano (346-290 milioni di anni fa). Tracce di questo animale sono state rinvenute anche nel sud ovest sardo. Poteva stare tranquillo: i dinosauri sarebbero comparsi 50 milioni di anni dopo, non aveva concorrenti diretti se non, al tramonto della sua epoca, grossi anfibi e rettili. Forse è scomparso, o si è modificato, per inaridimento climatico. Pochi anni fa lo studio dei paleontologi Daniel Zoboli e Gian Luigi Pillola (direttore scientifico) ha descritto il fossile di un frammento del carapace del mega millepiedi ritrovato nell’area iglesiente e oggi esposto al Martel di Carbonia. Poi gli scienziato hanno deciso di riprodurre fedelmente l'intero animale: «Il modello – analizza Zoboli - è il risultato di un’esperienza in cui sono stati coinvolti tirocinanti dell’Ateneo: da tempo Carbonia offre l’opportunità di mettere in pratica conoscenze apprese nei corsi di Geologia e Scienze Naturali». Alla realizzazione hanno collaborato gli studenti Francesca Fanni e Lorenzo Pinna, all’allestimento Matteo Diana col supporto di Giuseppe Lai e Roberto Corona. Esposizione resa possibile dal consorzio Sistema culturale Sardegna.

