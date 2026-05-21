Ecco “L’antidoto” Claudio Cerasa ed Emanuele Dessì domani alle 18 a L’Unione Sarda 

Un incontro dedicato alle idee, al confronto e a una riflessione sul presente e sul futuro attraverso il racconto di uno dei protagonisti del giornalismo italiano contemporaneo. Domani alle 18, nella Sala Giorgio Pisano de L’Unione Sarda a Cagliari, Claudio Cerasa, direttore del quotidiano Il Foglio, presenterà il suo nuovo libro “L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo” edito da Mondadori - Silvio Berlusconi Editore.

L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, organizzato da Isolarte in collaborazione con il Gruppo Editoriale L’Unione Sarda, con il sostegno della Regione Sarda e della Fondazione di Sardegna, rappresenta uno degli eventi culturali più attesi della stagione e offrirà al pubblico la possibilità di dialogare direttamente con una delle firme più autorevoli del panorama giornalistico nazionale.

Ad intervistare l’autore sarà Emanuele Dessì, direttore delle testate giornalistiche del Gruppo L’Unione Sarda.

Una conversazione che si preannuncia ricca di spunti e capace di affrontare alcuni dei grandi temi che attraversano oggi il dibattito pubblico: il rapporto tra informazione e realtà, il ruolo della tecnologia, la crisi delle narrazioni tradizionali, il futuro dell’Europa, il cambiamento climatico, la libertà, il peso del linguaggio mediatico e il rischio di una società sempre più dominata da visioni pessimistiche e catastrofiche.

L’evento nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto aperto, nel quale la cultura diventi occasione concreta di partecipazione e riflessione. Attraverso la presentazione del libro, il pubblico sarà chiamato a interrogarsi su una questione che attraversa il nostro tempo: quanto il racconto della realtà che ci circonda è influenzato dalla paura e quanto, invece, è possibile immaginare nuovi strumenti per leggere il presente senza cadere nel disfattismo?