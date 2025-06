Ecco “La trama Fenicia”, una favola anticapitalistica 

Per chi lo ama e per chi lo apprezza un po’ meno, il cinema di Wes Anderson ha sempre suscitato curiosità e interesse. Portatore di un linguaggio talmente distintivo che nel gergo cinematografico si è soliti utilizzare il termine “andersoniano”, il cineasta ha legato all’eccentricità di temi e personaggi un’attenzione al comparto estetico che l’ha reso subito riconoscibile. Dai formati dello schermo all’uso di varie prospettive, dagli elaborati movimenti di camera alle tecniche ereditate dal mondo dell’animazione, Anderson compone la sua tela di atmosfere ironiche e surreali, dove i protagonisti, dietro la stravaganza dei modi e dei costumi, incarnano la metafora di una società persa nelle proprie contraddizioni, lasciando allo spettatore il sorriso amaro di chi sa cogliere l’ilarità nel dramma. Giunto al suo tredicesimo appuntamento in sala, il maestro riunisce nuovamente un solido gruppo di stimati interpreti per dare vita, con “La trama Fenicia”, alle rocambolesche vicende di uno spregiudicato affarista sospeso tra la preservazione del suo impero e un istinto di redenzione.

La storia

Negli anni Cinquanta, il tycoon Zsa-zsa Korda ha consolidato la sua autorità nei Balcani attraverso un polo imprenditoriale che, oltre a garantirgli ricchezza e prestigio, l’ha costretto ad affrontare frequenti rivalità e conflitti. La sua politica non ortodossa, che in più occasioni l’ha portato a truffare le banche e a evadere la liquidità, ha messo in allarme il governo americano, determinato a ostacolare i suoi interessi. Sopravvissuto per la sesta volta a un incidente aereo, il magnate si affaccenda per proteggere il proprio patrimonio dagli altri contendenti, affidandolo a una persona fidata che possa fargli da sostituto. La scelta ricade su Liesl, sua figlia e suora dal temperamento austero, con la quale ha sempre coltivato ben poco dell’affetto che normalmente spetterebbe a un genitore. Nella realizzazione del suo sogno imprenditoriale, Korda negozierà con investitori e collaboratori per placare i vecchi dissapori e trovare punti di incontro. Ma una vita intera spesa all’insegna dell’individualismo lascerà spazio per tornare sui propri errori e tentare di porvi rimedio? Davanti a un assetto visivo che esplicita l’estro del suo autore, il film ammalia lo spettatore con l’audacia delle inquadrature e la composizione pittorica delle immagini, oltre a catturarlo con il tocco ispirato delle soluzioni scenografiche e un montaggio dal ritmo sostenuto, in linea con il tono farsesco dei soggetti e dei loro caratteri. L’aspetto formale si arricchisce stavolta di un maggiore spessore narrativo, instaurando un efficace equilibrio fra trama ed elementi scenici.

Il tocco magico

Oltre alla presenza delle numerose, e sempre eccezionali, star dello spettacolo, colpisce anche questa volta la direzione attoriale, che li vede muoversi seguendo azioni coordinate e intenzioni precise, come marionette vive di un complesso carillon. Il tocco di Anderson si sente tutto e mantiene le sue singolari peculiarità, difficilmente perciò conquisterà chi ha mostrato poco interesse per i suoi precedenti lavori. Se non altro, “La trama Fenicia” può esser considerata una brillante allegoria del capitalismo odierno, realizzata seguendo un sistema di regole rodato ed efficace. Ma chi sperava in qualcosa di nuovo non troverà di certo pane per i suoi denti.