Ecco la strada che romperà l’isolamento 

A inizio anni Duemila al Comune di Burcei arrivò uno studio progettuale dell’editore-imprenditore Sergio Zuncheddu per la costruzione di una nuova strada necessaria per togliere il paese dall’isolamento, avvicinandolo a Cagliari e all’hinterland. Una strada programmata fra sentieri già esistenti, senza alcun impatto ambientale. Uno studio articolato, concreto, mirato a creare sviluppo, turismo, economia, a beneficio di un territorio vastissimo, ricco di potenzialità. Ora la Città Metropolitana di Cagliari – che ha fortissimamente creduto nel progetto – ha aggiudicato l’appalto integrato relativo “alla progettazione definitiva e all’esecuzione dei lavori del primo lotto della strada di collegamento Burcei-Sinnai-Maracalagonis – SS 125”, che accorcerà le distanze e i tempi di percorrenza tra Burcei e l’area metropolitana di Cagliari. Un progetto al quale avevano fortissimamente creduto anche due sindaci (di Maracalagonis e Sinnai), che non ci sono più: Mario Fadda e Matteo Aledda. Con i Consigli comunali di allora che si espressero alla unanimità.

L’intervento

È finanziato dalla Regione con uno stanziamento di quasi 40 milioni, in gran parte a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, con fondi propri della Città Metropolitana di Cagliari e con risorse del Pnrr. «Finalmente vedrà la luce un’opera attesa da vent’anni, cruciale per il futuro del territorio di Burcei», commenta con soddisfazione il sindaco metropolitano Paolo Truzzu. «Nonostante oggi non faccia amministrativamente parte della Città Metropolitana, il Comune di Burcei è storicamente legato all’area urbana di Cagliari sia dal punto di vista economico che sociale. È nostro intento - ha concluso Truzzu - rafforzare ulteriormente i legami con la comunità burcerese».

Le reazioni

Grande la soddisfazione del sindaco di Burcei Simone Monni: «Stiamo parlando di un evento straordinario: siamo stati costantemente vicini alla Regione e alla Città metropolitana in questo lungo iter. Parliamo di una strada importantissima per il nostro futuro e non solo: l’impresa appaltatrice deve l’ultimare l’opera entro due anni. Ringrazio tutti quanti nel tempo hanno sposato il progetto». l sindaco di Sinnai, Tarcisio Anedda: «Questa è una strada che garantisce futuro e sviluppo e che ha il pregio di nascere su sentieri già esistenti: conosco benissimo il tracciato. Non poteva essere fatta una scelta migliore».a sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda: «Ben vengano i progetti che creano sviluppo e benessere: avremo presto un incontro con la città metropolitana per eventuali accorgimenti».