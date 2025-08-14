VaiOnline
Desulo.
15 agosto 2025 alle 00:46

Ecco la statua dell’Assunta restaurata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Desulo in pochi mesi è stato completato il restauro della scultura lignea della Dormitio Virginis. Il “nuovo” simulacro viene esposto oggi nella chiesa parrocchiale di sant’Antonio abate. Un momento molto atteso dai fedeli. La scultura della Dormitio Virginis, meglio nota come la Vergine dormiente o Assunta, è stata realizzata nel 1869 dall’artista desulese Giuseppe Zanda che l’ha donata alla comunità. È l’emblema per eccellenza della sfera religiosa, devozionale e tradizionale del paese. Fu da subito venerata nella “vecchia” chiesa parrocchiale ora in fase di restauro. La statua è adagiata su un letto in legno intagliato e policromato, frutto del lavoro, nel XVII secolo, di maestranze locali. In prima linea per il restauro, voluto dal parroco don Marco Floris, l’architetto Luca Nonnis, direttore dell’ufficio parrocchiale per i Beni sacri culturali, a cui è stata affidata la direzione del progetto attuato dall’impresa di Annalisa Deidda di Sinnai.

«Il restauro - sottolinea Nonnis - è un esempio eccellente di tutela tecnico‑artistica, unisce rigore diagnostico e delicatezza estetica. Zanda emerge come importante interprete dell’arte scultorea dell’Ottocento, le cui opere sono vive testimonianze di fede e identità territoriale». (m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Nanni Fodde, 100 anni e 100mila auto

l A. Carta
Il focus

Turismo in calo? «Presto per dirlo» L’estate anomala del Sud Sardegna

Negli hotel di Villasimius e Pula qualche camera è restata vuota 
Gianni Agus Ivan Murgana
L’incidente

Si scontra con la moto contro un’auto: muore un dentista

La vittima è Maurizio Molfino, 70 anni: di origini lombarde, risiedeva a Castelsardo 
Mariangela Pala
Cronaca

L’ultimo saluto al soccorritore

Don Antonio Mura: «Vicini alla famiglia anche solo con il silenzio» 
Angelo Cucca
Buddusò.

Un uomo sospettato per il delitto

Andrea Busia
L'intervista

«Il buon gusto e la parsimonia mi hanno salvato»

Nanni Fodde, patriarca dell’Acentro, si racconta: l’azienda, la famiglia e lo sguardo su 100 anni di vita 
Alessandra Carta
Eolico

Veglia degli attivisti a Torre dei Corsari «No alle pale cinesi»

Il Presidio del Popolo Sardo attacca: «Fuori dall’Isola i nuovi pirati del mare» 
Santina Ravì
L’emergenza

L’anonima discariche si dirama sulla Nuoro-Olbia

Le piazzole invase da gomme, batterie d’auto, bottiglie di birra 
Gianfranco Locci RIPRODUZIONE RISERVATA  