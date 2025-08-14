Ecco la statua dell’Assunta restaurata 

A Desulo in pochi mesi è stato completato il restauro della scultura lignea della Dormitio Virginis. Il “nuovo” simulacro viene esposto oggi nella chiesa parrocchiale di sant’Antonio abate. Un momento molto atteso dai fedeli. La scultura della Dormitio Virginis, meglio nota come la Vergine dormiente o Assunta, è stata realizzata nel 1869 dall’artista desulese Giuseppe Zanda che l’ha donata alla comunità. È l’emblema per eccellenza della sfera religiosa, devozionale e tradizionale del paese. Fu da subito venerata nella “vecchia” chiesa parrocchiale ora in fase di restauro. La statua è adagiata su un letto in legno intagliato e policromato, frutto del lavoro, nel XVII secolo, di maestranze locali. In prima linea per il restauro, voluto dal parroco don Marco Floris, l’architetto Luca Nonnis, direttore dell’ufficio parrocchiale per i Beni sacri culturali, a cui è stata affidata la direzione del progetto attuato dall’impresa di Annalisa Deidda di Sinnai.

«Il restauro - sottolinea Nonnis - è un esempio eccellente di tutela tecnico‑artistica, unisce rigore diagnostico e delicatezza estetica. Zanda emerge come importante interprete dell’arte scultorea dell’Ottocento, le cui opere sono vive testimonianze di fede e identità territoriale». (m. r.)

