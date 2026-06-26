Ecco la squadra Lorrai, Ascedu vicesindaco 

Debora Ascedu è la numero due dell’amministrazione di Sergio Lorrai. Il primo cittadino Pd, confermato alle recenti elezioni comunali, le ha conferito l’incarico di vicesindaco, ruolo che nel suo precedente (primo) mandato era stato inizialmente ricoperto da Francesco Carta (revocato l’anno scorso) e poi da Ugo Salis. La Ascedu, leader dei consensi con 76 preferenze, ha ricevuto anche le deleghe assessoriali a Servizi e politiche sociali. Il vicesindaco uscente resta nei quadri della Giunta che si è insediata ieri pomeriggio, durante il Consiglio che inaugura il Lorrai-bis. Salis sarà assessore a Lavori pubblici, viabilità urbana e urbanistica. Anna Rita Depau ha preso Cultura, sanità, attività produttive e sport, mentre Carlo Deiana si occuperà di Ambiente, protezione civile, agricoltura e viabilità rurale. L’affermazione della lista di Lorrai, ingegnere in forza ai Vigili del fuoco, è stata netta: la civica a guida Pd ha vinto con il 59,26 per cento. Lo sfidante, Francesco Carta, si è fermato al 40,74 per cento, portando con sé tre consiglieri. La comunità ha scelto la continuità amministrativa, consegnando la guida politica al sindaco Dem che ieri ha battezzato il nuovo esecutivo (i nomi degli assessori erano stati preannunciati lo scorso fine settimana) pronto a nuove sfide per il prossimo quinquennio. (ro. se.)

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