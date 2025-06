Ecco la spiaggia  fruibile a tutti 

Via libera del Comune di Muravera alla concessione del patrocinio gratuito all’associazione Domu Mia per attivare la spiaggia inclusiva a San Giovanni, fruibile anche ai cittadini con difficoltà motorie o in condizione di fragilità. L’iniziativa, come negli anni precedenti, prevede il posizionamento di una passerella e di una pedana in legno di oltre 140 metri quadrati (amovibili e stagionali), tavoli, punti ombreggio, sedie job. A fornire supporto e assistenza alla balneazione, i volontari dell’associazione Domu Mia presieduta da Ninni Santus.

L’iniziativa, rimarca nella delibera la Giunta comunale, «ha trovato il favore della comunità, degli enti del terzo settore, nonché degli operatori turistici, diventando simbolo concreto di inclusione e accessibilità».

L'inaugurazione è prevista nelle prossime settimane. (g. a.)

