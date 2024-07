Ecco la regina: si comincia con la marcia  

PARIGI. Arriva la regina dell’Olimpiade. L’atletica i fa annunciare stamattina dalle 20 km di marcia nelle quali speriamo nel podio: alle 7.30 gli uomini con Massimo Stano, Francesco Fortunato e Riccardo Orsoni, alle 9.20 le donne con Antonella Palmisano, Valentina Trapletti ed Eleonora Anna Giorgi. Da domani si va in pista e domenica c’è la grande finale. I 100 metri sono il culmine delle Olimpiadi, quel breve lasso di tempo, meno di dieci secondi, da cui il pubblico si aspetta sempre spettacolo: È la gara che nessuno vuole perdere, nemmeno da telespettatore. Alle 21.50 l'enigma sarà sciolto, si saprà se Marcell Jacobs succederà a se stesso o se Noah Lyles, il grande deluso di Tokyo, aggiungerà il titolo olimpico a quello mondiale che detiene. Ma non sarà certo una sfida a due. «Vinco io», assicura lo showman americano. «Ho vinto da outsider, posso vincere da campione», replica l'azzurro.

Caccia alla finale

Jacobs non pensa soltanto a Lyles: «Io non lo vedo in pole», dice l'olimpionico di Tokyo, «non è quello che ha corso più forte, mi spaventa di più il giamaicano Thompson. Noah arriva però con la mentalità da campione, vuole vincere e non partecipare. Arriva con un grande carico di energia, visto l'oro mondiale dei 100, dei 200 e della staffetta: questo non vuol dire che sia imbattibile. E poi quando hai tanta pressione sulle spalle diventa tutto più difficile». Il discorso delle aspettative, però, vale anche per lui, Marcell Jacobs. «A Tokyo ero un outsider, andavo alla mia prima Olimpiade ed era un'emozione», dice. «Sono passati tre anni, sembra ieri, e la voglia è la stessa. Qui arrivo da campione olimpico, e questo mi dà tanta autostima. Come l'ho fatto una volta, posso farlo di nuovo». Poi prosegue: «La parte più complicata è la semifinale, con 15-16 atleti pronti a entrare in finale», continua. Chi sbaglia meno, vince. Non penso a tempi stratosferici per salire sul podio, bisogna anche capire quali condizioni troveremo: penso che può servire stare sotto i 9”85 ma l'obiettivo non è il tempo ma correre forte e andare in finale. Non penso si faranno tempi stratosferici, da quando ho vinto io a Tokyo nessuno ha mai vinto in una grande manifestazione con meno di 9"80». Appuntamento a domenica per scoprire chi è l'uomo più veloce del mondo. Intanto scopriamo chi marcia più forte.

RIPRODUZIONE RISERVATA