Ecco la regata virtuale: «Farà conoscere il nostro mare» 

Una regata che non si svolge in mare. Basta avere uno smartphone e iniziare a navigare nel mare del Golfo degli Angeli, anche se solo virtualmente. Si chiama eSailingCup – Cagliari Trophy ed è l’originale iniziativa in programma dal 19 giugno al 16 luglio presentata ieri nella sala del Consiglio comunale. I primi dieci classificati avranno la possibilità di partecipare ad una regata vera il 29 ottobre sempre nelle acque del Golfo degli Angeli.

Sergio Casu fa parte dell’AVAS (Armatori Vela d’Altura Sardegna), che ha promosso l’evento: «Il Cagliari Trophy è un evento che è sia un gioco da cellulare rivolto ad appassionati di vela e no, sia uno strumento di marketing molto importante. Bisogna prendersi cura della barca come se fosse vera. Ci sono anche quiz sulla nautica. C’è un sito dedicato in cui trovare tutte le informazioni. Sono solo dieci finalisti ma potranno partecipare quante persone vorranno. Le iscrizioni sono aperte fino alla fine del campionato virtuale, perché la graduatoria si basa sui punti ottenuti sfidando gli avversari».

Il presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, aggiunge: «Questa iniziativa unisce la parte virtuale della vela a quella pratica. È nostra intenzione esaltare le bellezze del nostro territorio, del Golfo degli Angeli, non solo attraverso lo sport, ma anche con questa app così innovativa».

Coinvolti tre assessorati, tra cui quello all’innovazione tecnologica, dell’assessore Alessandro Guarracino che dice: «Un progetto che permette l’avvicinamento dei cittadini al mare e alle persone di partecipare ad una regata semplicemente con un’app. Il valore aggiunto è quello che vede Cagliari come contesto della regata».

L’assessore allo Sport, Fioremma Landucci: «Cagliari è una città con una naturale vocazione per lo sport e la vela». Interessato anche il settore delle attività produttive, dell’assessore Alessandro Sorgia che afferma: «La vela è sicuramente uno strumento di promozione della città. Confidiamo nella presenza dei turisti nel periodo estivo».

