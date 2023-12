Ecco la piazza intitolata alla memoria di Fleanna Chirigu 

La piazza fra via Cattaneo e via Grazia Deledda sarà intitolata alla memoria della prima pediatra donna del Sulcis Iglesiente Fleanna Chirigu.

L’inaugurazione del nuovo spazio si terrà il 4 gennaio e la nuova denominazione mette fine ad una vicenda che era stata oggetto di discussione anche in Consiglio comunale. La proposta d’intitolare una piazza o una via ad una figura che ha segnato la storia della medicina iglesiente, era arrivata dal consigliere d’opposizione di FdI Luigi Biggio. Inizialmente sembrava una superficie riqualificata del rione Paraguay ad essere denominata alla dottoressa: «Ma così poi non è avvenuto e abbiamo cercato d’individuare un nuovo luogo che non fosse troppo periferico. - racconta Biggio - Lo spazio in via Cattaneo risulta essere perfetto, anche perché nei pressi, Fleanna Chirigu aprì il suo primo ambulatorio e lavorò inoltre come pediatra in quello che fu l’asilo comunale poco distante. Sono soddisfatto che la città abbia reso merito ad una figura ricordata, per via delle sue numerose opere di beneficienza, anche a Mbuonò Brazzaville in Congo, dove le è stato dedicato da tempo un reparto di ostetricia e neonatologia».

«Fleanna Chirigu è una di quelle persone che all’interno della comunità iglesiente si sono contraddistinte per professionalità e umanità. - spiega l’assessore alla Viabilità Francesco Melis - Abbiamo accolto con orgoglio la proposta di dedicarle una piazza».

