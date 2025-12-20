VaiOnline
Carbonia.
21 dicembre 2025 alle 00:31

Ecco la panchina gigante con vista spettacolare sulla città 

È la nuova tappa di un progetto culturale: a portata di sguardo anche il mare e l’arcipelago 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«L’amore per la propria città va espresso ma soprattutto si mostra con atti concreti». Poche parole per esprimere gli obiettivi che ieri ha portato l’associazione di Carbonia “Senso Comune” a realizzare un nuovo “attacco culturale” alla città con l’inaugurazione della prima Big Bench della Sardegna a Monte Sirai: una gigantesca panchina verde e azzurra che permette di ammirare dall’alto la città e numerosi altri centri del Sulcis.

L’iniziativa

Un panorama mozzafiato porta Carbonia nella Big Bench community che, dal 2010, vede spuntare le gigantesche panchine nei luoghi più suggestivi d’Italia e d’Europa. Quella di Monte Sirai è, per l’esattezza, la numero 455: «Ci lavoriamo da mesi – racconta il presidente dell’associazione Ghigo Di Pasquale – anche questa volta volevamo regalare alla nostra città qualcosa di unico». È questo lo spirito che anima da poco meno di dieci anni l’attività dei volontari di Senso Comune che sono stati capaci di far rinascere, con olio di gomito e entusiasmo, spazi culturali, siti in abbandono, piazzette dimenticate: «Vogliamo fare la nostra parte per rendere migliore la nostra città – sintetizza il presidente – e sulla nostra strada troviamo sempre nuove persone ad aiutarci».

Il lavoro

Anche questa volta la nascita della Big Bench, realizzata dal fabbro locale Massimo Straullu, ha visto la squadra unirsi: «Prima lo studio per individuare il luogo ideale, poi la proposta al circuito delle panchine giganti che ha delle regole molto precise, poi le autorizzazioni per essere in regola anche con il futuro parco tematico che si intende realizzare e, infine, il lavoro di costruzion fino alla giornata inaugurale di ieri dedicata al socio onorario Stefano Masili, l’artista di Carbonia scomparso di recente. Ieri il sindaco Pietro Morittu non è voluto mancare per la giornata inaugurale e con lui tanti cittadini e rappresentanti del Comune. Sarà solo l’inizio di un percorso (anche e soprattutto di promozione turistica) verso la panchina: da oggi in poi chi passa nel Sulcis non potrà perdersi questa tappa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

E il conto sale ancora di più se si considerano tutte le opere finanziate col Pnrr

Con la privatizzazione di Sogaer un regalo da 250 milioni di euro

Le strutture di Cagliari, Olbia e Alghero hanno un’alta qualità  grazie ai soldi pubblici spesi nel tempo da Regione e Stato 
Al. Car.
Il caso

«Caro Papa Leone, se vieni a trovarci sistemano le docce»

Il cappellano don Gabriele Liriti: «Sono giornate molto difficili» 
Francesco Pintore
Il caso

Mafiosi a Nuoro, Provincia e Comuni pronti alla rivolta

Il presidente Ciccolini: scelta inaccettabile E il sindaco di Gavoi lancia un comitato 
Giorgio Ignazio Onano
L’operazione

Eroina e coca: undici arresti per la droga delle feste

Il colpo allo spaccio: sequestri della Polizia a Cagliari, Pula, Selargius e Quartucciu 
Matteo Vercelli
Cultura

Le opere di Liliana Cano colorano Oliena

Dai murales ai dipinti conservati nelle chiese, itinerario d’arte nel paese che la accolse 
Giovanna Pittalis
La festa

Una storia d’amore lunga 72 anni

Selargius, una vita insieme: «Il segreto? Rispettare le scelte dell’altro»  
Federica Lai
Accoglienza

Le comunità straniere incontrano la Chiesa: «Un Natale di speranza»

Dall’Ucraina alle Filippine: le storie di chi ha trovato nell’Isola una nuova casa  
Alessandra Ragas
La storia

«Dal 1995 in edicola, ora passo la mano a mia figlia Maura»

Rossella Scamutzi: così ho visto il paese cambiare sotto i miei occhi 
Ignazio Pillosu
Legge di bilancio

La manovra c’è. Giorgetti: non lascio

Dopo il caos arriva la versione definitiva, ora il rebus è l’aiuto a Kiev 
Il caso

Delitto di Garlasco, il Ris di Cagliari a caccia della verità

Una relazione lunga 300 pagine per riscrivere la scena del crimine  
Marco Noce