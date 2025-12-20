Ecco la panchina gigante con vista spettacolare sulla città 

«L’amore per la propria città va espresso ma soprattutto si mostra con atti concreti». Poche parole per esprimere gli obiettivi che ieri ha portato l’associazione di Carbonia “Senso Comune” a realizzare un nuovo “attacco culturale” alla città con l’inaugurazione della prima Big Bench della Sardegna a Monte Sirai: una gigantesca panchina verde e azzurra che permette di ammirare dall’alto la città e numerosi altri centri del Sulcis.

L’iniziativa

Un panorama mozzafiato porta Carbonia nella Big Bench community che, dal 2010, vede spuntare le gigantesche panchine nei luoghi più suggestivi d’Italia e d’Europa. Quella di Monte Sirai è, per l’esattezza, la numero 455: «Ci lavoriamo da mesi – racconta il presidente dell’associazione Ghigo Di Pasquale – anche questa volta volevamo regalare alla nostra città qualcosa di unico». È questo lo spirito che anima da poco meno di dieci anni l’attività dei volontari di Senso Comune che sono stati capaci di far rinascere, con olio di gomito e entusiasmo, spazi culturali, siti in abbandono, piazzette dimenticate: «Vogliamo fare la nostra parte per rendere migliore la nostra città – sintetizza il presidente – e sulla nostra strada troviamo sempre nuove persone ad aiutarci».

Il lavoro

Anche questa volta la nascita della Big Bench, realizzata dal fabbro locale Massimo Straullu, ha visto la squadra unirsi: «Prima lo studio per individuare il luogo ideale, poi la proposta al circuito delle panchine giganti che ha delle regole molto precise, poi le autorizzazioni per essere in regola anche con il futuro parco tematico che si intende realizzare e, infine, il lavoro di costruzion fino alla giornata inaugurale di ieri dedicata al socio onorario Stefano Masili, l’artista di Carbonia scomparso di recente. Ieri il sindaco Pietro Morittu non è voluto mancare per la giornata inaugurale e con lui tanti cittadini e rappresentanti del Comune. Sarà solo l’inizio di un percorso (anche e soprattutto di promozione turistica) verso la panchina: da oggi in poi chi passa nel Sulcis non potrà perdersi questa tappa.

