Ecco la palestra all’aria aperta 

I lavori di installazione delle attrezzature ginniche sono stati ultimati e ora è stato appena realizzato di un apposito impianto di illuminazione.

È quindi definitivamente pronta all’uso la nuova “Area per lo street workout” predisposta dal Comune in un’ampia area di via Cagliari già utilizzata da chi ama corse e passeggiate all’area aperta. Grazie ad un investimento di 50 mila euro, nell’area delimitata sono stati installati vari attrezzi sportivi e una stazione per il “calisthenic” che consentirà di svolgere allenamenti e ginnastica multidisciplinare a corpo libero. «È un’iniziativa - osserva l’assessore allo Sport Marco Mandis - che testimonia la volontà dell’amministrazione di valorizzare il benessere dei cittadini offrendo loro un servizio che a Villamassargia ancora mancava e che ci auguriamo stimoli ulteriormente la pratica sportiva all’aperto». (s. f.)

