Ecco la nuova Serie A, ci sono 11 regioni 

A una settimana di distanza dalla rocambolesca promozione del Cagliari, la Serie A 2023/24 ha definitivamente preso forma, con venti squadre pronte a darsi battaglia in una stagione che si preannuncia avvincente. Si parte ufficialmente il 20 agosto, in programma 38 giornate per un totale di 380 partite.

La geografia

Nella prossima edizione saranno rappresentate undici regioni italiane su venti. La Lombardia è quella che vanta il maggior numero di squadre, ben quattro: Inter, Milan, Atalanta e Monza. A seguire il Lazio che, oltre a Roma e Lazio, avrà il neopromosso Frosinone, vincitore del campionato cadetto. Per i ciociari si tratta della terza partecipazione nel massimo campionato dopo le due brevi apparizioni nelle stagioni 15/16 e 18/19. Il Piemonte sarà rappresentato da Juventus e Torino, la Campania dal Napoli campione d’Italia e Salernitana, al suo terzo torneo di fila. Fiorentina ed Empoli tengono alto il nome della Toscana. Due squadre anche per l’Emilia-Romagna, con Bologna e Sassuolo. La Liguria perde la Samp (retrocessa in B) ma ritrova il neopromosso Genoa. L’Udinese si appresta a partecipare al 29esimo campionato consecutivo in Serie A, confermandosi la squadra identitaria del Friuli-Venezia Giulia, un po' come il Cagliari con la Sardegna. Il Veneto avrà ancora il Verona che si è salvato nello spareggio in campo neutro contro lo Spezia, mentre il Lecce rappresenterà la Puglia e, in particolare, il Salento.

Il nuovo Napoli

A 33 anni dall’ultima volta, i partenopei si presenteranno al prossimo torneo con il tricolore cucito sulla maglia azzurra. Con l’addio di Spalletti, i campioni d’Italia ripartiranno dal francese Rudi Garcia, tecnico che conosce bene il campionato italiano avendo allenato la Roma dal 2013 al 2016. Il paradosso vuole che fu proprio Spalletti a sostituire Garcia nel 2016 sulla panchina giallorossa. Strane coincidenze del calcio. E non c’è da sorprendersi se all’ombra del Vesuvio qualcuno ha già iniziato con gli scongiuri del caso. Ma, scaramanzia a parte, c’è il rischio più che concreto che il giocattolo perfetto costruito da Spalletti venga smontato. Con ogni probabilità Kim lascerà il Napoli. Il possente difensore sudcoreano, arrivato la scorsa estate per sostituire il partente Koulibaly, ha fatto addirittura meglio del suo predecessore, rivelandosi decisivo nella vittoria dello scudetto. Ha una clausola rescissoria di circa 70 milioni che il Bayern Monaco sarebbe disposto a pagare (con il Manchester United alla finestra). Garcia potrebbe fare i conti anche con altre cessioni importanti. Osimhen partirebbe solo in caso di maxi offerta, Zielinski e Lozano sono in scadenza ma, visti gli ingaggi pesanti, si va verso una proposta di rinnovo al ribasso per entrambi a condizioni difficilmente accettabili.

Le antagoniste

Con un calciomercato ancora tutto da vivere, è prematuro fare delle considerazioni. Di sicuro l’Inter di Inzaghi può essere una delle squadre candidate allo scudetto. La Juve, con la conferma di Allegri, punta sulla valorizzazione dei giovani mentre il Milan, senza Maldini, deve rifondare. La Lazio vuole stupire in Champions, la Roma si aggrappa ancora una volta a Mourinho. Oltre al Cagliari, è probabile che Frosinone, Lecce, Empoli, Verona e Genoa si giochino la salvezza.

