Ecco la nuova piazza della parrocchia 

Rimosse le recinzioni e ritirato il cantiere, prende forma la nuova piazza della chiesa parrocchiale Beata Vergine della Neve a Pabillonis. In attesa della posa degli arredi, sono state eliminate le barriere architettoniche. La zona è già calpestabile e accessibile. Sui social alcuni hanno lamentato la mancanza di alberi o la necessità di parcheggi. Il sindaco, Riccardo Sanna, chiarisce: «La piantumazione non è possibile poiché la Soprintendenza ha imposto il divieto assoluto di scavare sotto il massetto originale della piazza». Ciò non è compatibile con la messa a dimora di nuove specie arboree. Tuttavia, nel lato di via Santa Maria rimane un ulivo secolare e in via San Giovanni una piccola aiuola. Anche l'idea di trasformare la zona in parcheggi non era percorribile per le norme urbanistiche e l’interesse storico dell’area. Soddisfatto anche il nuovo parroco, Fidèle Kotho: «La piazza è bellissima». ( g. g. s. )

