Ecco la nuova piazza De Gasperi e la torre campanaria 

Cerimonia in pompa magna per l’inaugurazione della nuova piazza De Gasperi e della torre campanaria adiacente alla Basilica di Sant’Antioco martire.

Il taglio del nastro, ha avuto luogo subito dopo la benedizione da parte del rettore della Basilica, don Mario Riu. Gonfalone e agenti della polizia locale in alta uniforme hanno fatto da cornice al discorso del sindaco Ignazio Locci. «È un momento importantissimo per la nostra comunità . Ci siamo interrogati sul futuro di quest’area sin da quando è caduto l’edificio che ci stava sopra. Le vicissitudini sono state tantissime in questi 30 anni. Nel 2017 - ha detto Locci - abbiamo deciso un futuro per questa piazza e abbiamo avuto ragione». Un’area che per decenni era caratterizzata da un’immensa voragine . «Importante evidenziare la delicatezza del luogo – ha aggiunto - sotto la vigilanza della soprintendenza abbiamo revisionato completamente questa piazza e con l’accordo della diocesi e della parrocchia, abbiamo restituito dignità al luogo più importante della città dove c’è la cripta di Sant’Antioco, il precursore della cristianità sarda. Chiudiamo un importante capitolo annunciando i prossimi lavori che prevedono un intervento in diversi cantieri per 6 milioni di euro».

