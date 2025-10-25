Ecco la nuova piazza: cambia la viabilità 

Cambiano le regole della circolazione nel centro di Ussana. In seguito ai lavori svolti in piazza Municipio, la Giunta ha approvato la riorganizzazione della viabilità nelle strade adiacenti, in particolare via Chiesa e via Roma, per migliorare la sicurezza, aumentare la disponibilità dei parcheggi e rendere più fluido il traffico.

Il progetto, per un totale di 100 mila euro provenienti dal bilancio comunale, prevedeva l’ottimizzazione degli spazi: sono stati realizzati nove parcheggi nuovi (passando così da 13 a 22 stalli), è stata sistemata tutta la pavimentazione, precedentemente deteriorata dal passaggio delle auto, è stata eliminata l’aiuola posizionata al centro della piazza, e sono stati sostituiti gli arredi come le panchine e i pali dell’illuminazione.

D’ora in poi è vietata la sosta in via Chiesa, nel tratto compreso tra i civico 2 e 5, e in via Roma, dal civico 23 al 33. I veicoli potranno invece parcheggiare negli stalli presenti in piazza Municipio, esclusi quelli riservati ai residenti, ai mezzi della Polizia Locale e a persone con disabilità, e negli spazi di fronte all’Oratorio del Rosario.

Per agevolare la circolazione e rendere il traffico più scorrevole, sarà istituito il doppio senso di marcia in via XXV Aprile, dall’intersezione con via Roma fino a via Trieste.

