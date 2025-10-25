VaiOnline
Ussana.
26 ottobre 2025 alle 00:33

Ecco la nuova piazza: cambia la viabilità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cambiano le regole della circolazione nel centro di Ussana. In seguito ai lavori svolti in piazza Municipio, la Giunta ha approvato la riorganizzazione della viabilità nelle strade adiacenti, in particolare via Chiesa e via Roma, per migliorare la sicurezza, aumentare la disponibilità dei parcheggi e rendere più fluido il traffico.

Il progetto, per un totale di 100 mila euro provenienti dal bilancio comunale, prevedeva l’ottimizzazione degli spazi: sono stati realizzati nove parcheggi nuovi (passando così da 13 a 22 stalli), è stata sistemata tutta la pavimentazione, precedentemente deteriorata dal passaggio delle auto, è stata eliminata l’aiuola posizionata al centro della piazza, e sono stati sostituiti gli arredi come le panchine e i pali dell’illuminazione.

D’ora in poi è vietata la sosta in via Chiesa, nel tratto compreso tra i civico 2 e 5, e in via Roma, dal civico 23 al 33. I veicoli potranno invece parcheggiare negli stalli presenti in piazza Municipio, esclusi quelli riservati ai residenti, ai mezzi della Polizia Locale e a persone con disabilità, e negli spazi di fronte all’Oratorio del Rosario.

Per agevolare la circolazione e rendere il traffico più scorrevole, sarà istituito il doppio senso di marcia in via XXV Aprile, dall’intersezione con via Roma fino a via Trieste.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari, la carica di Caprile

l Gaggini, Spignesi
regione

Commissari Asl, proroga approvata «La sinistra pensa solo alle poltrone»

Rinvio per 6 mesi al massimo. In alto mare l’iter per la nomina dei dg 
Turismo

La Sardegna piace anche in autunno

Settembre e ottobre record (+10%), ma oggi scatta il taglio dei collegamenti aerei 
Piera Serusi
Cronaca

Uranio, indennizzi anche agli allevatori

Gli avvocati Tartaglia e Bava: risarcimenti non solo ai soldati ma anche a chi si è ammalato vicino ai poligoni sardi 
Paolo Carta
Intervista al giurista, 90 anni, ministro con Ciampi

«C’è un vuoto politico all’opposizione: qual è la proposta?»

Su Videolina Sabino Cassese promuove la premier: l’Italia non è nazionalista 
Nicola Scano
Intervista

«Io in cella da innocente, su Soffiantini mi incastrarono»

Giovanni Farina: il sistema carcerario in Italia non funziona, da ragazzo volevo diventare un pastore 
Sara Marci
La sfida

In Sardegna i “campioni” della radio

Il fascino di un mezzo senza età, passione e impegno nella Protezione civile 
Caterina De Roberto