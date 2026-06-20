Ecco la nuova Giunta comunale guidata da Giacomo Bachis 

A Piscinas è stata nominata la nuova Giunta. Il nuovo sindaco Giacomo Bachis, come già accaduto nei Comuni vicini ha conferito le deleghe ai nuovi assessori basandosi sul risultato elettorale di ciascun candidato.

La scelta pertanto, è ricaduta su Camilla Concas, la più votata (63 preferenze) del paese: oltre all’incarico di vicesindaco le sono state assegnate le deleghe a Sanità, Servizi sociali e Pubblica istruzione. Orsolina Atzori che ha ottenuto 60 preferenze seguirà Personale, bilancio, programmazione, sport, spettacolo e turismo. A completare l'esecutivo sarà l’assessore esterno Mariano Cogotti, sindaco uscente, che ha scelto di non candadarsi: a lui sono state affidate le deleghe a Lavori pubblici, viabilità, agricoltura, ambiente, attività produttive e pianificazione territoriale». Abbiamo costituito una squadra competente e motivata – ha dichiarato Bachis – che lavorerà con impegno e spirito di collaborazione al fine di garantire continuità amministrativa, migliorare i servizi e valorizzare le potenzialità del nostro territorio». Tra gli obiettivi, contenuti nel programma, della nuova amministrazione ci sono sviluppo sostenibile, il sostegno alle attività produttive e la promozione turistica.

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