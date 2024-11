Ecco la nuova città ciclabile 

Dismesso il vecchio progetto del bike sharing e smantellate le stazioni realizzate in diversi punti della città, sia nel centro che nella periferia, le novità viaggiano su due ruote. L’amministrazione comunale si aggiudica un importante finanziamento per un progetto inerente l’utilizzo della bicicletta.

Il progetto

Nel progetto sono contemplate tre linee guida. La prima è relativa alla promozione della mobilità ciclistica, attraverso iniziative legate al “cicloturismo” sul territorio. La seconda, è legata, invece, alle iniziative finalizzate a promuovere attività con le scuole, progetti di riqualificazione e innovazione, digitalizzazione dei percorsi ciclabili, comprendendo anche la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili diretti verso le zone commerciali ed industriali. Ed infine, l’ultima linea guida contempla l’organizzazione di eventi sportivi ciclistici, che incentivano l’utilizzo della bici e il cicloturismo.Il finanziamento complessivo del progetto corrisponde a 80mila euro. «È un intervento importante – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Alberto Cacciarru – ruota sulla mobilità ciclabile e sull’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile. Per esempio, i collegamenti scuola-casa, casa–impianto sportivo e casa-lavoro. Il progetto segna una piccola rivoluzione sull’utilizzo della bicicletta a favore delle iniziative legate alla promozione della cultura, dell’enogastronomia, e delle eccellenze locali».

Cicloturismo

I capisaldi del progetto contemplano due possibilità ovvero, la realizzazione di un percorso cicloturistico avente come punto di partenza il centro storico della città, finalizzato a raggiungere la miniera di Monteponi, seguendo il tragitto che in passato percorrevano i lavoratori. Oppure, l’acquisto di uno o più ciclobus da utilizzare come forma di trasporto pubblico locale. La seconda parte del progetto prevede la riqualificazione del tratto della pista ciclabile, ricompreso fra la rotonda che da Villa di Chiesa interseca via Carlo Alberto dalla Chiesa sino a via Cavaliere San Filippo, con l’apposizione della segnaletica verticale ed orizzontale, e una nuova illuminazione.L’ultima parte del progetto è legata alla organizzazione di quattro eventi. «Il giro delle miniere, coppa città di Iglesias, e pedalata ecologica, la giornata dedicata alle scuole, ed infine, la giornata iglesiente della bicicletta», precisa l’assessore Vito Spiga.

RIPRODUZIONE RISERVATA