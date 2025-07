«Ecco la nostra storia d’impresa» 

Il Consorzio turistico per l'Iglesiente mette in vetrina il tessuto produttivo del territorio ed i suoi protagonisti. Lo fa con il “Menti Future Festival”, una rassegna studiata per dare la parola ad artigiani, produttori e titolari d'impresa, che porteranno al pubblico la propria esperienza professionale e discuteranno di sviluppo economico e turistico in una zona dove troppo spesso si parla solo di crisi.

La proposta

Si tratta di un’iniziativa originale, realizzata con il contributo dei soci e il patrocinio dell'amministrazione comunale di Iglesias, per una rassegna in tre appuntamenti che, nelle intenzioni degli organizzatori, dovrebbe diventare un format da far crescere e riproporre. Il primo incontro è in programma, in Piazza Pichi, giovedì prpssimo, dalle 21.30, con una tavola rotonda moderata da Francesca Romana Casula, vicepresidente del Consorzio turistico, alla quale parteciperanno Mario Aru, titolare della cantina Aru Winery, Barbara e Piero Boi, dell’azienda agricola Boi e Christopher Corro titolare del laboratorio di gelateria “Pichi”. «Il festival è il racconto autentico di chi ha scelto di restare, tornare o reinventare il proprio mestiere nel territorio di Iglesias - spiega Francesca Romana Casula - Un talk dedicato sia ai turisti sia ai residenti, che accende i riflettori sulle aziende locali, e vuol sottolineare il fatto che anche nel Sulcis Iglesiente si può fare impresa, tra tradizione, innovazione e nuove sfide, come quelle rappresentate dai social e dall’intelligenza artificiale».

I protagonisti

Saranno numerosi gli spunti di interesse, grazie al contributo portato dai titolari di imprese da tanti anni sul mercato e da giovani imprenditori che hanno scommesso sul territorio. Per Mario Aru, di Aru Winery, cantina in attività da oltre vent'anni, «si tratta di un'iniziativa che consente di far conoscere le imprese locali, per discutere di sviluppo e lavoro, anche nell'ottica di una promozione turistica a 360 gradi che unisca cultura, tradizione e innovazione». Valutazione condivisa da Christopher Corrò, che, rientrato in Sardegna dopo anni passati all'estero, ha aperto la gelateria “Pichi” con la moglie Sara Locci. «Un tema fondamentale - mette in evidenza Corrò - è quello di avvicinare il maggior numero di giovani all'imprenditoria. Per noi è stato fondamentale scommettere sul nostro territorio di origine, ritornando in Sardegna e mettendo a frutto il know how costruito in altri contesti». Gli altri due appuntamenti si terranno il 7 e il 25 agosto, con la partecipazione di Fabrizio Loi, dell'omonima gioielleria, di Fabio Visentin della pelletteria artigianale Sirboni Art, di Riccardo Manconi, titolare dello studio di tatuaggi Blue Magic Tattoo e di Vincenzo Dipierro dell'oreficeria Diuma Gioielli. «Contiamo di far crescere il format di Menti Future Festival - spiega Attilio Casti, presidente del Consorzio turistico - abbracciando altre realtà con il contributo di ospiti e collaboratori».

RIPRODUZIONE RISERVATA