«Ecco la nostra Spettacolandia beach» 

I locali comunali di fronte alla spiaggia di Porto Tramatzu chiusi da tanti anni da oggi sono di nuovo a disposizione della comunità e, in particolare, delle famiglie che vivono la disabilità. Sono diventati “Spettacolandia Beach” grazie all’associazione sarrabese Il Sogno Spettacoloso, da anni impegnata in difesa dei più deboli. «Stiamo dando vita – ha detto Maurizio Porcu, il presidente dell’associazione – ad un progetto che possa garantire giornate spensierate al mare per famiglie che vivono la disabilità. Per il momento abbiamo attivato i bagni e le docce, chiunque potrà usufruirne. Ci sarà una persona che penserà alle pulizie. Chiederemo una piccola offerta. Ci saranno anche spazi per il divertimento e momenti ricreativi».

L’obiettivo

La parola chiave è inclusione: «Il centro è pensato per accogliere assieme normali cittadini e cittadini con difficoltà, per questo mettiamo a disposizione – ha aggiunto Porcu – una sedia job, un sollevatore e una sedia che consente di muoversi sulla sabbia. Sono già in tanti che si stanno avvicinando a questo centro che è anche un piccolo sogno che prende forma». A breve grazie all’amministrazione comunale («I fondi ci sono già, siamo in attesa del nulla osta paesaggistico») sarà posizionata una nuova passerella di accesso alla spiaggia di fronte alla struttura e alcuni parcheggi saranno riservati ai disabili. Già installato un defibrillatore. Il sogno più grande, in ogni caso, è quello di un resort inclusivo: «Ci crediamo tantissimo – ha concluso Maurizio Porcu – e prima o poi ci riusciremo. Confidiamo nell’aiuto da parte delle istituzioni e, soprattutto, da parte della comunità del Sarrabus».

Reazioni

Per il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu la riapertura della struttura di Porto Tramatzu è una doppia bella notizia: «Siamo orgogliosi di poter contribuire come amministrazione comunale al raggiungimento dell’obiettivo di questa associazione con la quale collaboriamo da tempo. Quando abbiamo deciso di destinare i locali di Porto Tramatzu ad attività di promozione sociale, speravamo di poter incrociare un progetto come quello del Sogno Spettacoloso. Inoltre abbiamo restituito alla comunità una struttura chiusa da tantissimo tempo». Era il 2019 quando l’associazione donò al Comune il progetto denominato, appunto, Spettacolandia Beach. «Supporteremo l’associazione – ha aggiunto il sindaco - per permettergli di raggiungere obiettivi ambiziosi ma concreti». Porcu, infine, si augura «che questa esperienza possa dare spunto anche ad investimenti privati».