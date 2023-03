«Ecco la nostra scuola ideale» 

La scuola ideale? Quella con le aule sicure e con i termosifoni accesi, quella dove sentirsi a proprio agio e avere buoni rapporti con i professori, proprio come ci si trovasse in una grande famiglia. L’hanno immaginata così la loro scuola gli studenti dell’istituto tecnico e commerciale Levi di Pitz’e Serra che hanno partecipato al progetto “Il benessere nel contesto scolastico”, guidati da un team del dipartimento Scienze mediche e sanità pubblica dell’Università assieme all’associazione culturale Mariolè. Un’occasione unica per ascoltare i bisogni dei ragazzi, sentire quello che non va e trovare soluzioni insieme.

Le richieste

«È un progetto che ci è stato proposto dal dipartimento di scienze mediche e i ragazzi hanno colto l’opportunità con grande entusiasmo», spiega la professoressa Tatiana Erzen che fa parte anche della commissione Salute. «Gli studenti hanno avanzato diverse richiese. A me ha colpito molto l’esigenza di stare sereni nelle classi, nelle relazioni con i compagni e con i professori. Ci si trova meglio con i docenti propensi all’ascolto». Alla fine degli incontri è stata realizzata una mappa con le richieste divise per settori.

L’integrazione

«Per fortuna non sono emersi grossi problemi», aggiunge la professoressa. «Anzi i ragazzi sono fortemente spinti all’integrazione. Basti pensare che in una delle mie classi c’è un ragazzo autistico e hanno tutti espresso l’importanza dell’integrazione con lui». Altre richieste? «Vorrebbero aule personalizzate, abbellite a seconda delle occasioni, come per esempio a Natale come peraltro stiamo già facendo». Il progetto è stato rivolto ad alcune classi prime. E allora ecco la necessità di sentirsi a proprio agio, di non doversi vergognare delle proprie insicurezze, di non sentirsi giudicati o di essere discriminati. Fondamentali il rapporto con i compagni, andare d’accordo e comunicare, ma anche la ricreazione, la merenda e l’ora buca. Tra le cose negative i ragazzi hanno sottolineato la stanchezza nello stare sei ore in aula, le lezioni senza pause e i viaggi con i mezzi pubblici. E poi la rigidità di alcuni professori, che pensano solo ai voti e quelli che non li capiscono.