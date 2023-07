«Ecco la nostra cittadella dello sport» 

Non solo calcio: a Mandas vanno forte tutti gli sport, dal tennis alle bocce. L’amministrazione comunale ha deciso di investire importanti risorse sull’edilizia sportiva per dare la possibilità ai cittadini, giovani e meno giovani, di praticare le loro attività sportive preferite senza essere costretti ad allontanarsi dal paese. I soldi ci sono, e di certo non mancano le idee.

Il finanziamento

Con un investimento di 1,2 milioni di euro nell’ex Ducato nascerà una vera e propria cittadella dello sport. Nel centenario della nascita di Renato Raccis, il primo bomber sardo della Serie A al quale è dedicato lo stadio realizzato dieci anni fa nel centro dell’alta Trexenta, la Giunta cittadina ha approvato il progetto preliminare finalizzato all’ampliamento e alla valorizzazione dell’intera area sportiva. Entro 60 giorni verrà approvato anche il progetto definitivo, poi bisognerà attendere le autorizzazioni del Coni per passare alla fase esecutiva e all’appalto. «Contiamo di chiudere i lavori entro il 2024, per offrire al territorio una grande infrastruttura per lo sport e il tempo libero», annuncia il sindaco Umberto Oppus. Oltre alla sistemazione degli impianti esistenti, il progetto prevede la realizzazione della palestra, di un nuovo bocciodromo, dei campi da tennis e padel. Verrà costruita inoltre una grande palestra polivalente e una palestra per il fitness (gli attrezzi già presenti nelle attuali strutture saranno spostati dall’ex mercato civico al nuovo edificio).

Sport e turismo

Lo stadio, interamente rinnovato, manterrà – ovviamente – il nome che gli è stato dato qualche tempo fa, cioè quello di Raccis. Sono diverse le iniziative programmatiche portate avanti dalla Giunta per omaggiare il bomber originario di Mandas. «Abbiamo ottenuto 500 mila euro dal Consiglio regionale della Sardegna per realizzare la prima casa museo dedicata al grande attaccante sardo, bomber del Livorno e del Milan», annuncia Oppus. L’obiettivo è avviare il percorso comune “La Sardegna del pallone” creando un itinerario turistico, unico nel suo genere, che riesca a convogliare in un piano definito la passione popolare per i grandi calciatori (dal museo di Mandas a quelli di Sindia, Oliena e Ovodda dedicati rispettivamente a Virdis, Zola e Matteoli». Il museo verrà realizzato nella casa dove è nato Raccis, per raccontare la sua storia sportiva e i passaggi nelle squadre dove ha militato (San Giorgio Cagliari, Prato, Livorno, Asti, Juventus e Milan). Il tutto fra cimeli, maglie, trofei e sale multimediali dove trasmettere i cinegiornali dell’epoca che ricordano il grande giocatore.

