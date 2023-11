Ecco la Mostra regionale del libro edito in Sardegna 

Trentaquattro editori sardi, 26 appuntamenti letterari – tra omaggi ai “Visionari” e alle “Reinas” che hanno fatto grande la Sardegna-, 1900 studenti da tutta l’Isola, 20 laboratori nelle scuole e incontri collaterali per i ragazzi, un approfondimento sull’editoria e il concerto “Il suono dei centenari” del Trio Megalitico di Gavino Murgia, Marcello Peghin e Daniele Russo con il maestro delle launeddas Luigi Lai. Dal 23 al 26 novembre Macomer si conferma centro culturale dell’Isola con la ventunesima edizione della Mostra del libro, che quest’anno vede di nuovo insieme nella programmazione il Comune di Macomer e l’Associazione editori sardi (in collaborazione con Centro servizi culturali e biblioteca comunale), mentre resta fuori la libreria Emmepi, da sempre impegnata nell’organizzazione degli eventi per i giovani.

Tema

Filo conduttore è “Sardegna Isola allo specchio”, tema in continuità con quello scelto dalla Regione Sardegna ospite al Salone del libro di Torino, per sottolineare, “la dimensione di solidarietà, sociale e civile, insita nei libri e il valore alto della cultura e della letteratura sarda”. «L’editoria regionale sarda che, stando ai dati Aie rappresenta l’1 per cento della produzione nazionale, ha il compito di salvaguardare questo immenso patrimonio - afferma la presidente Aes Simonetta Castia- e va difesa e incoraggiata». Emblematico il duplice ruolo della lettura: specchio per conoscere sé stessi, valorizzando la straordinaria identità culturale, geografica, antropologica dell’isola, e soglia da attraversare per incontrare l’altro e costruire un mondo inclusivo e creativo.

Comune

«La manifestazione -sostiene Fabiana Cugusi, assessora comunale alla Cultura- ha enorme importanza anche per la città, organizzata per accogliere al meglio editori, autori, operatori culturali e scuole. Il cuore della manifestazione sarà riportato nel Centro servizi culturali mentre tra i luoghi aperti alla Mostra, anche il Cineteatro Costantino>>. Per l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu «la Mostra di Macomer è una manifestazione consolidata e rappresenta un traino per l’intera editoria libraria della Sardegna».

Protagonisti

Tra gli autori presenti: Alberto Capitta, con “La tesina di S.V.” (Il Maetrale), Nicolò Migheli (“Il cavaliere senza onore”), Eliano Cau (“Cronache di anime erranti”), Ottavio Olita (“Il rifugio dell’assassino”), Giuseppe Tirotto (“La stanza chiusa”), Laura Abozzi (“Hina di Alavon”), Giovanni Canu (“Omine”), Francesco Giorgioni (“Libero, il sardo che girò il mondo in bicicletta”), Matteo Manca (“L’eredità del male”), Giuseppe Foderaro (“Se tutti diventassero re”), Nanni Falconi (“Su cantu de su ciddicoa”, silloge poetica “in limba”), Gianni Loy (“Eva e Petra”), Daniele Manca (“L’alba è già passata”), Paolo Cuccuru (“E la sorte è il vento. Novelle di Sardegna”), Ada Lai (“La signora dell’anello”) e Gonaria Floris (riedizione “Aurora Sarda”). Ad aprire la Mostra, giovedìalle 11 nel Padiglione Filigosa, il tributo a Peppino Fiori giornalista, scrittore, senatore della Sinistra Indipendente dal 1979 al 1992. Ospiti la figlia e giornalista Simonetta Fiori, i giornalisti Costantino Cossu e Jacopo Onnis. A seguire un tributo alla prima regista sarda Maria Pia Mossa a cui è dedicato un saggio di Aipsa.

