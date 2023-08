«Ecco la mia sartoria condivisa» 

Valentina Sanna ha 37 anni e una laurea in architettura riposta in un cassetto, nascosta sotto rocchetti di filo, puntaspilli, scampoli di stoffe colorate e un lungo metro da sarta giallo. «Durante il tirocinio post laurea ho capito che proseguire per quella strada non mi avrebbe reso felice. Mi sono fermata e ho rivoluzionato la mia vita. L’architetto lavora su linee e forme, il prodotto finale deve essere armonioso e bello, ecco, tutto sommato la sarta fa la stessa cosa». Valentina sorride e spiega che ha frequentato il primo corso di cucito per curiosità e tutti i successivi per specializzarsi e migliorare.

La sartoria

Oggi ha una sartoria ma nel laboratorio c’è uno spazio di cucito condiviso: «Quando ho iniziato potevo permettermi solo una piccola macchina da cucire economica e il tavolo da sarta era il pavimento, mi sarebbe piaciuto noleggiare una taglia e cuci ma non avevo i soldi per farlo. Per questo motivo ho pensato di dare la possibilità a chi vuole creare ma non ha spazi o strumenti per farlo, e all’interno della mia sartoria c’è uno spazio dedicato a sarti, stilisti, studenti di sartoria, creativi o chiunque voglia imparare a cucire. È lo spazio dove assieme ai tessuti imbastiamo i nostri sogni».

La passione

Samuele Lallai ha 18 anni e a passione per la moda: «Ho iniziato a cucire da poco, all’inizio piccole riparazioni, per fare pratica, da Valentina vengo per avere consigli, si è dimostrata da subito molto disponibile, mi ha dato il coraggio per realizzare i miei progetti. Per me moda significa trasformare il potenziale: smantellare qualcosa che già esiste e creare qualcosa di nuovo. Creare attraverso il cucito è diventata la mia passione, voglio vivere di questo, ho anche una pagina instagram, vy_sartoryshop».

La scuola

Valentina Sanna ha tanti allievi: «La più giovane ha quattro anni e mezzo, di tutti ammiro la passione e la volontà. Io ho dovuto superare la paura: lo scriva per favore che sono sorda e che avevo paura di non essere accettata. Avevo paura di non riuscire a capire le richieste degli utenti e di non riuscire a farmi capire. Ho avuto paura di non essere capace di fare tutto da sola, e invece ho imparato che in un progetto come il mio, che ha a che fare con le persone e con la comunicazione, il limite si è trasformato in un valore aggiunto».

All’ingresso della sartoria, sul grande tavolo, c’è una campana di vetro con dentro una rosa rossa: nel romanzo di Antoine de Saint-Exupery la rosa insegna ad un Piccolo Principe che sopravvive solo tutto ciò che viene curato, amato e protetto. Ma Valentina Sanna questo lo sa.