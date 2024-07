Ecco la Juventus di Thiago Motta: «Un nuovo ciclo» 

Torino. La Juventus di Thiago Motta deve essere orgogliosa, ottimista e felice dopo ogni partita. Sono convinto che si possa aprire un ciclo interessante». Il nuovo allenatore bianconero ieri si è presentato mettendo subito in chiaro le proprie intenzioni. Far sì che la squadra «competa sempre. Questo oggi, poi vedremo».

Con a fianco l’ad Maurizio Scanavino e il dt Cristiano Giuntoli, il tecnico che ha portato in Champions il Bologna si è detto «contento e soddisfatto di essere l’allenatore di un club storico e ambizioso. Mi hanno sorpreso le strutture, c’è tutto per fare bene. La pressione è uno stimolo in più, pensiamo al presente e a essere competitivi al massimo. Meglio lo scudetto o la Champions? No, ragioneremo partita per partita. L’obiettivo è giocare più partite possibili, alla Juve come in tutte le grandi squadre bisogna vincere. È una bellissima responsabilità, ho entusiasmo e lo voglio trasmettere».

Ha a disposizione «solo giocatori forti, come Vlahovic e Chiesa. Ma ciò che serve davvero è lo spirito di squadra, perché poi a quel punto i talenti escono da soli».

Altri arrivi

E la costruzione della nuova squadra, dopo gli arrivi di Di Gregorio, Douglas Luiz, Thuram e Cabal (ufficializzata ieri: 13 milioni), non è terminata. «Vogliamo puntellarla con un giocatore per reparto», ha sostenuto Giuntoli, «l’obiettivo è dare il massimo che possiamo al nostro mister». Sulle cessioni, per Soulé c’è la proposta della Roma, dove già gioca l’ex bianconero e connazionale Dybala, mentre è ufficiale il divorzio con Rabiot si è concluso dopo cinque stagioni. «Il suo contratto è scaduto il 30 giugno, lo salutiamo e gli auguriamo un felice futuro» le parole del direttore tecnico.

L’addio

Una separazione che era nell’aria da tempo, perché il francese aveva detto di voler pensare al contratto solo dopo l’Europeo (guadagna 7 milioni all’anno) ma neanche dopo l’eliminazione della Francia ha risposto all’offerta di rinnovo del club.Per lui ora c’è anche la possibilità di andare al Milan, e forse anche all’Inter. All’estero invece c’è il Real Madrid che pare stia studiando un’offerta.

