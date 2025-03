Ecco la grande famiglia della Ferrini Il Rosas è un porto sicuro per tutti 

Q uando varchi il cancello di ingresso del “Rosas” sembra di entrare veramente a casa di una famiglia, quella che ti accoglie a braccia aperte. E che da più di cento anni è lì, un riferimento per Quartu San’Elena e non solo. Questa è l’immagine che propone la Ferrini Calcio Quartu, società nata nel 1916 per volontà di Monsignor Cogoni, all’epoca parroco dell’unica chiesa di Quartu, e di alcuni studenti. Dedicata all’illustre giurista Contardo Ferrini, proclamato beato a metà del secolo scorso, la società biancoverde (dai colori della città!) sposa da sempre la filosofia “una scuola di calcio, una scuola di vita”. Ma non solo. Infatti era nata come polisportiva con il basket e in seguito anche la pallavolo che assieme al calcio, hanno fatto crescere migliaia di ragazzi. «Lo sport come alternativa alla strada e a una vita da sbandati», le parole di Roberto Cannarella, da più di vent’anni presidente della Ferrini, «un po’ perché al confine con uno dei quartieri più poveri della città, un po’ il rapporto con la chiesa», prosegue, «insegniamo ai ragazzi a stare insieme, fare sport, creare un gruppo. Il Rosas funge da puro centro di aggregazione sociale. Accogliamo tutti, anche quelli che non possono permettersi di pagare le quote mensili».

Il Rosas è uno stadio chiamato così perché frutto di una donazione che la famiglia Rosas fece alla Chiesa, che con quei soldi riuscì a costruire il campo. Dal 1958 l’affiliazione alla Figc, tanto voluta dall’indimenticato Cenzo Meloni. Affiliazione indispensabile per poter iscrivere una squadra ai campionati regionali e creare una scuola calcio riconosciuta. Pochissime le risorse di quel periodo, con le trasferte che sono state veramente impegnative.

La società

Quarant’anni di guida di Ino Motzo, nel 2002 il testimone passa a Franco Marras che l’anno dopo lascia l’incarico a Roberto Cannarella: «Ho ricoperto tutti i ruoli: giocatore, allenatore, direttore tecnico, vicepresidente e presidente. Per me è un onore guidare una società che esiste ancora grazie al lavoro di tanti volontari che vengono a discapito nel tempo dedicato alla famiglia e sopratutto gratuitamente, mettendosi a disposizione dei ragazzi». E tra i più illustri calciatori passati per il Rosas, ci sono sicuramente i fratelli Ragatzu, che ancora oggi battagliano a ottimi livelli nei campi regionali e nazionali.

Quasi trecento tesserati, dai piccoli amici ai primi calci, ma anche pulcini, esordienti misti, esordienti 1° e 2° anno, due squadre di giovanissimi, la squadra allievi e la prima squadra che milita nel girone B in Seconda categoria. Un girone tostissimo, ma con il campo di casa che in ogni partita interna si trasforma in una bolgia. E gli stessi atleti delle giovanili diventano i primi supporter della squadra: «Siamo i “machillottus”, siamo nati nel 2023 e ogni weekend che gioca la prima squadra ci presentiamo al campo con gli striscioni per incitarli», così alcuni giovani tesserati ospiti a Radiolina nella trasmissione “Giovani di Categoria”. Un’altra testimonianza di una società che è più di una famiglia.

