Ecco la Giunta Ladu, tutti i nomi  

Marcello Ladu vorrebbe giurare davanti all’assemblea pubblica, con la sua squadra di governo, al più tardi sabato prossimo. Fra una settimana esatta.

La nuova Giunta comunale di Tortolì ha preso forma ieri sera, durante il primo vertice della maggioranza di centrodestra convocato dal primo cittadino al culmine di una serie di incontri interlocutori con gli eletti e i rappresentanti delle forze politiche che hanno sostenuto il sardista Ladu. Le indiscrezioni della vigilia sono state quasi tutte confermate, con il sindaco che ha voluto fare gioco di squadra assegnando deleghe a tutto il collettivo.

Il suo vice sarà Luigi Cardia, esponente di Fratelli d’Italia, in nome di un accordo politico messo in cassaforte durante le trattative pre-elettorali. Completano l’esecutivo Irene Murru, Rita Cocco, Vincenzo Nieddu e Fausto Mascia. Mara Mascia sarà presidente del Consiglio.

La Giunta

Marcello Ladu, 45 anni, del Psd’Az, ha illustrato al gruppo la sua strategia sulla definizione degli incarichi. A quasi due settimane dal voto si delinea l’esecutivo che dovrà amministrare la cittadina per il prossimo quinquennio. Il vicesindaco, Luigi Cardia (48), sarà assessore al Bilancio e agli Affari generali. Irene Murru (46), regina dei consensi con 690 preferenze, è l’assessore in pectore ai Servizi sociali. L’altra quota rosa in Giunta, ovvero Rita Cocco (35), si occuperà di Politiche giovanili, sport e turismo (assessorato ripristinato dopo otto anni, non essendo mai stato istituito nel corso del doppio mandato di Massimo Cannas). Come ampiamente ipotizzato nei giorni scorsi, sarà Vincenzo Nieddu (60) il titolare dell’assessorato ai Lavori pubblici. Chiude il quintetto Fausto Mascia (57), atteso da Urbanistica ed Edilizia privata. Per il commissario cittadino dell’Udc si tratta di un ritorno nell’esecutivo comunale: tra il 2014 e il 2019 aveva guidato l’assessorato dei Lavori pubblici.

Le deleghe

Mara Mascia (41), laureata in Giurisprudenza, va alla presidenza del Consiglio. Il sindaco ha comunicato la volontà di distribuire deleghe anche agli altri consiglieri: Riccardo Falchi (33) avrà l’Ambiente, Michele Fanni (30) quella ad Attività produttive e commercio e Stefania Vargiu (59, segretaria cittadina di FdI) i Trasporti.

L’ipotesi di Elena Sestu (32) delegata al Consorzio industriale ha trovato conferma nel vertice di ieri: sarà l’esponente del Comune nel cda composto da Franco Ammendola (presidente) e Rocco Meloni (vice).

