Ecco la Giunta di Paolo Sanna 

Nel teatro della scuola elementare di via Argiolas e con la sala affollata di cittadini, si è svolta ieri la riunione di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Fluminimaggiore guidato dal sindaco Paolo Sanna.

Il giuramento

La maggioranza è formata da Ferdinando Pellegrini, Marco Cau, Alessandro Matta, Stefania Massa, Nicola Pili, Francesca usai, Marcherita Secci e Francesca Murtas; l’opposizione da Marco Corrias, Gianni Gaviano, Willy Concas e Paola Liscia. Dopo le procedure previste dalla legge Paolo Sanna ha pronunciato il rituale giuramento di fedeltà davanti alla Costituzione. Poi le linee programmatiche: «Tra le prime criticità su cui lavorare – ha spiegato – c’è la sanità, con la garanzia per i cittadini degli specialisti presso la Casa della salute locale. Ma ci sono anche le politiche sportive, culturali e sociali, con la riproposta della Consulta dei giovani e le politiche giovanili. Poi l’agricoltura e degli altri settori economici del territorio»

La Giunta

Una dichiarazione che ha preceduto la presentazione della nuova Giunta. Un esecutivo, composto da alcuni nomi noti della politica locale. Come quello di Marco Cau, nominato vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Lavori pubblici e al Bilancio. Oppure quello dell’ex sindaco Ferdinando Pellegrini, al quale è stato affidato l’assessorato all’Agricoltura, al Lavoro e al Decoro urbano. Una Giunta comunale composta, però, anche da nomi nuovi: Alessandro Matta si occuperà di Sport e commercio e di Stefania Massa, nominata assessore alla Sanità e alle Politiche sociali. «Le consigliere Francesca Murtas e Francesca Usai – ha proseguito il neo primo cittadino di Fluminimaggiore – collaboreranno con l’affidamento delle deleghe rispettivamente, per la Pubblica istruzione e Servizi sociali, cultura e turismo». La riunione d’insediamento della nuova assemblea civica, si è conclusa col discorso del primo cittadino. «Per noi oggi è un grande giorno. Ci metteremo al servizio della nostra comunità – ha concluso Sanna – con grande impegno ed energia. Saremo a disposizione dei cittadini e i nostri uffici saranno sempre aperti a tutti. Ringrazio tutti i fluminesi per averci dato fiducia. Vorrei ringraziare il sindaco che mi ha preceduto Marco Corrias, per il lavoro svolto in questi ultimi 5 anni di mandato».

