Ecco la Giunta del sindaco Dessì 

Verrà ufficializzata questa sera, nel primo Consiglio comunale che per la quarta volta vede sindaco Paolo Dessi, la nuova giunta di Sant’Anna Arresi.

Appuntamento alle 19.15, nell’aula consiliare di via Aldo Moro, dove come primo punto dell’ordine ci sarà la convalida dei consiglieri eletti oltre al giuramento del neosindaco e la nomina della nuova Giunta. Come spiega Dessi, la scelta degli assessori è stata fatta per metà in base alle competenze e la valorizzazione dei giovani. Scelta che vedono come ampiamente, previsto dopo il voto, Teresa Pintus diventare vicesindaca del paese. L’ex sindaca avrà anche le deleghe per le Politiche per la casa e giovanili e sociali oltre alla scuola e pari opportunità.A Fabio Diana vanno alcuni tra i più importanti servizi: ha la delega al Bilancio e quelle alla Cultura sport e tempo libero e alle Attività produttive.

Come annunciato da Dessì, nella ripartizione degli assessorati si è tenuto conto anche delle competenze già acquisite in passate consiliature ed è per questo che la all’ex consigliere di opposizione Valerio Lecca è stato affidato l’assessorato a Lavori pubblici, mobilità e trasporti oltre che tutti i servizi legati al territorio come il Decoro urbano e il verde pubblico. «Ringrazio il sindaco e tutto il gruppo per la fiducia concessami nell’affidarmi questo incarico – ha detto Lecca - conosco molto bene il territorio, mi impegnerò per rendere questo paese migliore». Altro giovane a cui è stato affidato un incarico è Davide Marica che riceve la delega di assessore tecnicocon le funzioni sui servizi relativi al Turismo e all’ambiente. Manca si occuperà anche della Comunicazione istituzionale del Comune.

