Ecco la giunta del Lai bis: Demurtas è il vicesindaco 

Nominata ieri in tarda sera la Giunta comunale del sindaco Carlo Lai. Il primo cittadino, al suo secondo mandato, ha prestato giuramento durante la prima seduta del nuovo Consiglio comunale. Una conferma in toto per Simona Demurtas, 40 anni, tributarista, già vice sindaco nella scorsa consiliatura, farà il bis. Per i prossimi cinque sarà cinque anni sarà ancora una volta il vice di Lai, con deleghe a Bilancio, Programmazione, Finanza e tributi, Lavoro e Attività produttive. Antonella Melis, 41 anni, dipendente dell’Asl Ogliastra anche lui ex assessore ai Servizi sociali nello scorso quinquennio conferma il suo ruolo includendo famiglia, politiche dell’infanzia e servizi sociali. Gianfranco Melis, 35 anni, ingegnere, ricoprirà il ruolo di assessore allo Sport, Ambiente, Verde pubblico, decoro e arredo urbano.

Infine Andrea Allegria, 49 anni, geometra, sarà l’assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata. Alle elezioni del 28 e del 29 maggio la lista di Lai Jerzu Futura era l’unica in corsa. Una situazione con un unico precedente nella storia politica jerzese, datato 1970. La civica ha ottenuto un ampio consenso. Le donne della nuova Giunta hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: 235 per Antonella Melis e 216 per Simona Demurtas. Gianfranco Melis ha avuto 179 voti mentre Andrea Allegria 152 preferenze.

RIPRODUZIONE RISERVATA