Ecco la Giunta Addari, affidate le deleghe anche ai consiglieri 

Oltre 300 persone hanno assistito al Consiglio di insediamento a Simaxis. Tutti attenti soprattutto quando il sindaco, Ignazio Addari, ha presentato la Giunta: la vice è Francesca Loddo, che si occuperà di Cultura, politiche giovanili, pubblica istruzione e servizi educativi. Patrizia Sini è assessora ai Lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e ambiente; Nicola Serusi si occuperà di Bilancio, tributi, sviluppo locale, spettacolo e turismo; Anna Maria Massidda di Servizi sociali e sanità. Addari ha deciso di mantenere le deleghe a Protezione civile, personale, decoro urbano, polizia locale, agricoltura e Unione dei comuni.

Assegnate anche le deleghe ai consiglieri: Daniela Piras si occuperà di Sport, Renzo Peddis dei Rapporti istituzionali e associazionismo, Tanino Mereu del Recupero dell'identità storica e di San Vero Congius, Michele Tatti dell'Inclusione e delle pari opportunità. Addari ha sempre ribadito la sua volontà «di essere un sindaco tra la gente» e «di voler ascoltare quotidianamente i cittadini per trovare soluzioni». Ma non mancano le polemiche. Ai consiglieri di minoranza non è stato consentito un intervento “politico”: «Si tratta di una scelta che riteniamo grave e poco rispettosa del ruolo affidato dagli elettori alle forze di opposizione e che, a memoria d’uomo, non si era mai verificato nel nostro Comune», scrivono in una nota i consiglieri del gruppo che alle elezioni appoggiava il candidato sindaco Giacomo Obinu. ( s. p. )

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