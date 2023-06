Ecco la Giunta Abis  Oggi esordio in aula 

Uno esce e un altro entra. Il primo cittadino di Cabras Andrea Abis, dopo due settimane di consultazioni, ha nominato la Giunta. La squadra non è la stessa che ha governato dal 2018 al 2023. C’è un nuovo ingresso: si tratta di Carlo Carta, il terzo più votato alle scorse elezioni comunali. È lui il nuovo assessore all’Ambiente. Prende il posto di Marco Mascia, che questa volta non era tra i cinque più votati. Questa è la novità della Giunta che si insedierà oggi durante il primo Consiglio comunale.

Per il resto il sindaco ha scelto la continuità. Il suo braccio destro sarà ancora una volta Alessandra Pinna, avvocato di 42 anni: è stata nominata nuovamente vice sindaca e assessora alla Pesca, all’Agricoltura, al Patrimonio, agli Usi civici e al Personale. Carlo Trincas, nutrizionista di 39 anni, votato da 612 cittadini, ancora una volta è stato nominato assessore alla Cultura, Turismo, Spettacolo e Sport. Si occuperà ancora una volta di Politiche sociali, l’assessora Laura Celletti, classe 1989. Il sindaco dà fiducia ancora una volta a Enrico Giordano, ingegnere, classe 1972. Nonostante non fosse nella rosa dei cinque più votati ancora una volta si occuperà di Urbanistica, Lavori pubblici, Viabilità e Edilizia. Conti alla mano rimane fuori dal cerchio tanto ambito Nando Sechi, professore in pensione, 72 anni. Lui era il quinto più votato alle scorse elezioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA