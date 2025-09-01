Ecco la Dinamo di Bulleri 

Sassari. I 6+6 di Massimo Bulleri (sei stranieri e sei italiani) hanno iniziato a fare conoscenza col PalaSerradimigni, poi pian piano conosceranno anche Sassari e la Sardegna. A fare da Cicerone saranno il capitano Rashawn Thomas («Così potranno toccare con mano l'amore della città per la Dinamo») e il vice capitano Luca Vincini («Non vedo l'ora di rivedere i tifosi del palazzetto e farli divertire»). Ieri sera il nuovissimo Banco di Sardegna ha anche disputato un allenamento congiunto con l'Esperia Cagliari, una delle due rappresentanti isolane in Serie B Interregionale assieme a Sennori. Niente punteggio ma solo una sgambata per andare fuori dalle consuete partitelle in famiglia.

Gli stranieri

Cinque novità, però il play Desure Buie ritrova a Sassari Nate Johnson: i due hanno giocato in Lituania nel Neptunas Klaipeda: «Con Johnson abbiamo legato molto, c’è feeling e questo può contribuire alla chimica della squadra». Da parte sua Johnson rivela l'ampliamento dei compiti: «Come ruolo ho sempre avuto quello di guardia realizzatrice ma con l’esperienza dell’anno scorso mi sono reso conto di poter essere più versatile e poter passare la palla».

Lo yankee Nick McGlynn ha già mostrato in allenamento di essere un centro roccioso (206cm per 106 chili) sempre presente a rimbalzo, discretamente mobile e con un non disprezzabile tiro da fuori. Alla domanda se sia preoccupato nel dover affrontare centri spesso di colore, con maggiore stazza e potenza, risponde: «È il settimo anno che giocherà contro avversari prestanti, so cosa devo fare».

Un lituano nella Dinamo fa sempre bene: da Eimantas Bendzius a Laurynas Beliauskas, ruolo diverso (è una guardia-ala) ma stessa essenzialità nel gioco: «Sono onorato di far parte della squadra del mio connazionale Bendzius, l’esperienza fatta negli altri campionati europei può aiutarmi ad abituarmi in fretta al campionato italiano». Carlos Marshall Jr è il più giovane coi suoi 26 anni: «Per fare una buona stagione occorre una buona preparazione. Il resto lo farà il talento».

Gli italiani

Enrico Casu, 19 anni, è il rappresentante sassarese: «Abito a 800 metri dal palazzetto, ho sempre tifato Dinamo e ora gioco. Un'emozione indescrivibile». I veterani della squadra sono invece il play Fabio Zanelli («Sono cresciuto osservando Bulleri, da coach mostra lo stesso temperamento e ha idee chiare») e l'esterno Marco Ceron: «So che non ho un minutaggio garantito, ma il mio compito è essere utile tutti i giorni, in campo e fuori». Andrea Mezzanotte rivela: «Proprio Bendzius, che gioca nel mio ruolo, è stato un incubo da marcare. Scegliere Sassari è stato facile visto che amo la Sardegna e ci vengo da tempo». Infine il più sorridente, Fadilou Seck: «Ho tifato Sassari da quando c'era il mio idolo Shane Lawal, vorrei portare almeno la sua energia e positività».

