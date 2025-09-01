«Ecco la cura per rianimare la Provincia» 

Dopo oltre dieci anni di commissariamento, la Provincia riavrà un presidente e un Consiglio con dieci componenti, che verranno eletti dai 1.006 amministratori comunali degli 87 centri dell’Oristanese. Le elezioni di secondo livello, fissate per lunedì 29 nella sede di via Carboni, vedranno contrapposti due candidati alla presidenza: Paolo Pireddu (sindaco di Villaurbana e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia) e Andrea Abis (sindaco di Cabras, esponente del centrosinistra). Le liste dovranno essere presentate entro le 12 di martedì 9.

Perché avete accettato la candidatura?

Pireddu : «Accolgo la candidatura con senso di responsabilità. È una sfida che nasce dal territorio e per il territorio, con l’obiettivo di dare risposte concrete alle comunità locali. La compattezza del centrodestra mi ha convinto che questa sia la strada giusta».

Abis : «Ho deciso dopo un’attenta riflessione. L’ente provinciale ha perso ruolo e autorevolezza, diventando debole e distratto. Occorre un lavoro di ricostruzione e di visione ampia. Ho sentito il dovere di mettermi a disposizione».

Chi vi sostiene?

Pireddu : «Una coalizione compatta, radicata e capace di garantire rappresentanza a tutto il territorio provinciale: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Psd’Az, Udc, Riformatori sardi e Sardegna al Centro 20Venti».

Abis : «Una rete di forze politiche e di amministratori che guarda oltre gli schieramenti, aperta alla partecipazione dei civici molto presenti nei consigli comunali, con all’interno Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza verdi sinistra, Sinistra futura, Progressisti, Orizzonte Comune e amministratori civici».

Quali i punti programmatici principali?

Pireddu : «Vogliamo valorizzare le risorse locali, rafforzare i servizi ai cittadini e costruire una visione strategica di lungo periodo. La Provincia deve tornare protagonista nelle infrastrutture e nella pianificazione del territorio».

Abis : «Tra le priorità c’è la creazione di un Osservatorio provinciale dei dati, per programmare in modo consapevole. Serve un’azione su strade, scuole, ambiente e sul sostegno concreto ai piccoli comuni attraverso la centrale unica di committenza».

Qual è la vostra idea di Provincia per il futuro?

Pireddu : «Deve essere motore di sviluppo e garante di servizi più efficienti, capace di dialogare con Regione e Stato ma radicata nei bisogni delle comunità».

Abis : «Un Ente riorganizzato, autorevole e partecipe nella programmazione dei fondi europei, che rafforzi settori come pesca, agricoltura e produzioni primarie senza dipendere esclusivamente dal turismo».

Come intendete convincere gli amministratori al voto?

Pireddu : «Nei prossimi giorni visiterò i comuni della provincia per ascoltare amministratori e cittadini. Solo dal confronto diretto nascerà una proposta condivisa e credibile».

Abis : «Il nostro percorso sarà trasparente e partecipato, con incontri aperti a tutti gli amministratori. Vogliamo dimostrare che la Provincia può tornare a essere una casa comune, non uno strumento di parte».

