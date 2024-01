Ecco la Coppa Davis a Cagliari 

Dopo Alghero, Sassari e Arzachena, il Trophy Tour della Coppa Davis in Sardegna approda a Cagliari. Domani mattina la presentazione dell’ultima tappa, a Palazzo Bacaredda. Nel frattempo, da venerdì l’insalatiera che gli azzurri hanno riconquistato a Malaga dopo 47 anni, è custodita nella sede di uno dei circoli che ha ospitato diverse gare di Coppa Davis (come era stato per le altre località isolane). A Monte Urpinu il trofeo è stato preso d’assalto da appassionati giovani e meno giovani del circolo, in attesa di essere messo a disposizione della città.

Torneo dell’Accademia

Intanto a Sassari, nel Torneo di Natale-Trofeo Laneru (3ª e 4ª Categoria), successo di Davide Vargiu (Tc Terranova), in finale sul consocio Andrea Mendola per 6-4, 6-2. ( a.bu. )

RIPRODUZIONE RISERVATA