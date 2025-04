Ecco la Commissione di controllo 

Per Assemini e la sua amministrazione è cominciato il nuovo corso della Commissione controllo e trasparenza. Il 4 aprile c’è stata l’elezione del presidente: con voto unanime degli aventi diritto ha ricevuto l’incarico Alessandro Casula, consigliere del Partito democratico, che siede tra le fila della minoranza consiliare, insieme al neo-vicepresidente che sarà Ignazio Pireddu (Forza Italia). Si tratta di un lavoro delicato e prezioso per il Comune e per la cittadinanza: la Commissione controllo e trasparenza infatti è l'organo preposto alla vigilanza rispetto alla piena conoscibilità e trasparenza dell'attività dell’amministrazione in cui opera. «Assumo questo incarico con spirito di collaborazione istituzionale. Ritengo sia importante andare al di là delle appartenenze politiche, per garantire che l’azione amministrativa del Comune sia chiara, regolare e accessibile a tutta la cittadinanza», afferma il neopresidente Casula che continua: «La trasparenza è uno strumento concreto per garantire che le decisioni siano giuste, comprensibili e tracciabili. Nel guidarla farò in modo che la Commissione sia un ponte tra i cittadini e le istituzioni».

Dice il neo-vicepresidente Pireddu: «Pur provenendo da esperienze politiche diverse, lavoreremo per il bene della città, con l’obiettivo comune di garantire legalità, correttezza e fiducia nell’azione amministrativa. Inoltre, condivido l’impegno a promuovere iniziative di formazione per i consiglieri comunali». Tra le iniziative in programma saranno curate il monitoraggio costante su bandi pubblici e affidamenti, l’accesso semplificato agli atti per la cittadinanza, i rapporti periodici al Consiglio e alla cittadinanza e la formazione politica di consiglieri e consigliere comunali. I due nuovi eletti ritengono poi che maggiori siano gli strumenti utilizzati, più si sia in grado di rappresentare e tutelare cittadini e cittadine con efficacia e responsabilità.

Il sindaco Mario Puddu conclude: «Tutto quanto contribuisca a un’amministrazione efficace è trasparente è parte della nostra azione politica. Il confronto inoltre fa parte del migliore scambio democratico. Auguro alla Commissione un buon lavoro».

