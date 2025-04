Ecco la classica del nord… Sardegna 

Nel ciclismo è tempo di classiche del Nord. La mini-stagione sulle pietre (Fiandre, Roubaix...) lascerà adesso il posto alle Ardenne (prima l’Amstel, poi Freccia e Liegi). Corse che fanno sognare gli appassionati e che danno la possibilità anche ai cicloamatori di cimentarsi sulle stesse terribili strade dei campioni: sul pavè, sui muri, sulle côtes. Anche la Sardegna vanta quella che ha tutti gli elementi per diventare una corsa ambita dai “turisti del pedale”. La “GF Andalas Strade Sarde-Trofeo Aido” scatterà come l’anno scorso dai Bastioni Colombo ad Alghero, dove è anche posto l’arrivo dopo 139 km di corsa, con il non indifferente dislivello di 2.354 metri. Appuntamento fissato per il 4 maggio, bandierina abbassata alle 9. Rispetto all’anno scorso, il percorso sembra essere ancor più scenografico ma un pochino meno complicato, con l’eliminazione di un passaggio su sterrato. Restano tante le caratteristiche impegnative, dalla Scala Piccada al Gran Premio della Montagna di Villanova Monteleone al caratteristico traguardo volante di Ittiri, dove la corsa è nata e dove ha sede la “Cannedu Antonio Manca”, società organizzatrice dell’evento (assieme ad Aido Odv Sardegna e CSV Sardegna). Un percorso che abbina alcune delle caratteristiche tipiche del paesaggio sardo a quelle difficoltà tecniche che ne fanno una corsa non banale che possono - è la legittima speranza degli organizzatori - stimolare la curiosità dei cicloamatori di ogni parte d’Italia e d’Europa.

A fare da testimonial ci sarà quest’anno un personaggio legatissimo alla Sardegna come El Diablo , Claudio Chiappucci. Tiepida, però, a poche settimane dal via, la risposta degli amatori. Al via, come l’anno scorso, ci saranno soprattutto gli specialisti sardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA