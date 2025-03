«Ecco la cittadella scolastica» 

Contro la dispersione scolastica il Comune di Sorgono potenzia i locali di elementari e medie di viale Stazione. L’amministrazione guidata da Franco Zedde stanzia un milione e 550 mila euro per ampliare la struttura a due passi dalla storica stazione ferroviaria, dove nel 1921 sbarcò Edward Lawrence. Gli interventi sul primo lotto sono già ultimati, grazie a 350 mila euro di fondi regionali. Ai nastri di partenza i cantieri per la seconda ala del plesso, con ulteriori 550 mila euro, stanziati nel 2023 dalla giunta Solinas.

Gli obiettivi

«Nei giorni scorsi - dice Zedde - abbiamo affidato i lavori all’impresa vincitrice della gara d’appalto. Dopo aver potenziato con 4 aule la scuola, ora provvederemo alla realizzazione di un ulteriore padiglione che arricchirà l’offerta formativa». L’obiettivo è un polo scolastico che abbracci il territorio. «La nostra scuola accoglie già da un anno i bambini di Austis, dove le scuole hanno subito un ridimensionamento. Le nostre porte sono spalancate per accogliere anche altri ragazzi dai paesi vicini, offrendo un edificio nuovo e al passo con i tempi». Ampie vetrate, una palestra e dei campi da calcetto, circondati da spazi verdi. «Abbiamo deciso di non arrenderci alla triste tendenza che vede diverse scuole perdere iscritti - precisa Zedde - puntiamo anzi sull’ammodernamento dei nostri poli e sulla realizzazione di una cittadella che diventi un esempio virtuoso per studenti e lavoratori».

Nuovi corsi

Il sindaco guarda verso nuove opportunità. «Ultimati i lavori del secondo lotto - aggiunge - ci impegneremo ad organizzare con gli enti preposti e la dirigenza scolastica anche dei corsi di formazione. Attività da indirizzare alle maestranze artigiane che vivono un calo della forza lavoro e al settore vitivinicolo che è in rapida espansione». La fine dei cantieri è prevista a settembre. «La sfida - conclude il sindaco - è quella di concludere gli interventi entro la fine dell’estate, con l’ingresso dei ragazzi in aule moderne e funzionali. A breve appalteremo anche i lavori della nuova mensa con 650 mila euro di risorse stanziate nel 2023 dalla Regione».

