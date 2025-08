Ecco Kiliçsoy, il nuovo attaccante turco rossoblù 

Le visite mediche a Roma presso Villa Stuart di buon mattino, nel pomeriggio lo sbarco a Elmas giusto in tempo per assistere al Trofeo Gigi Riva. Eccolo, dunque, Kiliçsoy, il nuovo attaccante turco del Cagliari che già ieri ha potuto respirare l’atmosfera della Unipol Domus e vedere all’opera i suoi compagni. Classe 2005, seconda punta, arriva dal Besiktas in prestito con diritto di riscatto. Sempre in attacco, ore decisive nella trattativa tra il club rossoblù e l’Inter per Sebastiano Esposito.

Le altre trattative

A livello nazionale tiene banco l’affare Lookman. La trattativa tra Atalanta e Inter non è del tutto chiusa, per il presidente Marotta l’arrivo a Milano dell’anglo-nigeriano è ancora possibile pur avendo già pronta l’alternativa (l’attaccante francese Nkunku), mentre la Dea non recede dalla richiesta di 45 milioni di base più 5 di bonus.

Il Milan invece si muove per Darwin Nunez, c’è stato un tentativo per il centravanti del Liverpool, prima scelta del ds Tare (il tecnico Allegri vorrebbe Vlahovic), ma l’elevato ingaggio del bomber uruguayano è un ostacolo. Altro nome caldo è quello di Kalimuendo del Rennes, mentre Hojlund avrebbe ribadito di voler rimanere al Manchester United. Quanto a Jashari è ancora tutto in stand by con il Bruges. Si sta sbloccando la situazione con il Galatasaray, che permetterà a Morata di tornare in rossonero per poi andare al Como.

Il Torino lavora per prendere Simeone ma il Napoli chiede 7-8 milioni. In ogni caso, prima di acquistare i granata devono cedere Sanabria, per il quale c’è in piedi un discorso con la Cremonese. Il Pisa ha preso Nzola dalla Fiorentina, che tratta Ioannidis con il Panathinaikos. La Juventus è vicina a cedere Weah al Marsiglia per 15 milioni. La Roma vede sfumare due obiettivi: il centrocampista portoghese Palhinha sta per passare al Tottenham, mentre l’Ajax ha preso l’esterno d’attacco Gloukh, 21enne israeliano del Salisburgo dove c’è il 22enne Nenè Dorgeles, che a sua volta interessa ai giallorossi (per lui la scorsa stagione 15 gol e 9 assist) e ha una valutazione sui 20 milioni. Contatti anche per Fabio Silva, portoghese classe 2002 che il Wolverhampton valuta 15 milioni. L’Udinese ha preso il centrocampista Piotrowski dal Ludogorets.

