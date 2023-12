Ecco Jefferson: la Dinamo pensa a come utilizzarlo 

Sassari. Una salvezza ancora tutta da conquistare, una Coppa Italia ormai lontanissima e un nuovo play da inserire in una Dinamo che vince quasi sempre faticando e invece perde quasi sempre nettamente. Sassari spera di far debuttare Brandon Jefferson sabato al PalaSerradimigni contro Venezia, capolista che schiera il play sassarese Marco Spissu. Sarebbe l'ideale anche per caricare una squadra con l'autostima sempre più bassa data l'incapacità di far svoltare una stagione sinora deludente.

Talento offensivo

Classe 1991, 175 cm di altezza, il texano ha finito di giocare in Cina lo scorso aprile, mentre in estate è stato l'Mvp del Basketball Tournament 2023, torneo statunitense che mette in palio un milione di dollari. In Francia col Pau-Orthez è stato capocannoniere del campionato 2021/22 con 17 punti per gara, in linea con quanto prodotto anche nelle altre stagioni. Un giocatore più simile quindi a Tyree, un realizzatore, più che un play alla Marques Green anche se lo ricorda per la rapidità nell'arresto e tiro da tre punti. A proposito Jefferson non è il play più basso della storia della Dinamo in A, dato che Green era alto 168 cm, ma non a caso veniva chiamato “Little General” perché il QI cestistico e la rapidità compensavano il fisico minuto: 7 punti col 39% da tre, 42/44 ai liberi e 4 assist in una squadra dove c'era anche Travis Diener (i due giocavano anche insieme) e vinse la prima Coppa Italia, quella del 2014.

Cosa ci si aspetta

Jefferson dovrà produrre canestri, soprattutto da tre, per rimpolpare un attacco che è il meno prolifico del campionato: 75,5 punti di mediam peggio fa solo Brindisi, non a caso ultima. Inoltre Sassari è terzultima nelle triple col 31%, una metamorfosi difficile da spiegare con l'assenza del solo Bendzius per una squadra che negli ultimi anni era sempre sul podio. Se poi riuscisse a creare passaggi anche per i compagni, sarebbe grasso che cola. Ma soprattutto dal nuovo americano ci si attende quella “leadership da vincente” come indicato dal general manager Pasquini per spiegare la scelta. I punti critici sono la statura, specie in difesa e soprattutto quando giocherà insieme a Tyree, che non arriva al metro e novanta.

