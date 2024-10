Ecco il ventesimo murale, è dedicato a santa Rita 

Il Comune è ancora più colorato. In una cabina dell'Enel è stato realizzato un altro murale, il ventesimo. L’opera, firmata dall’artista Mauro Patta, è intitolata “Icona” e si trova nel quartiere “Sa Mimosa”: è dedicata a Santa Rita. Una donna in abito tradizionale in una posa quasi a ricordare un'icona sacra. Enel-distribuzione, la società che gestisce la rete elettrica, è promotrice da tempo del progetto Cabine d'autore, il cui fine è trasformare le cabine elettriche in opere di street art. il sindaco Davide Fanari: «Il nostro paese si sta ritagliando un ruolo centrale nel muralismo sardo. L’amministrazione, in continuità con le precedenti, crede nella capacità di abbellire i beni pubblici con l’arte». ( s.p. )

