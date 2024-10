Ecco il tunnel di Villa Sulcis 

Via libera alle ricerche delle gallerie dei rifugi antiaerei della Seconda guerra mondiale e si comincia alla grande con l’ingresso nel tunnel di Villa Sulcis fino a oggi mai aperto al pubblico. Dopo mesi passati a raccogliere documenti e informazioni, è finalmente giunta l'ora di passare all'azione e il gruppo di cittadini appassionati di storia locale riuniti sotto il nome “I misteri di Carbonia”, supportati ora anche dal Comune, lavorano per capire se le notizie raccolte con centinaia di testimonianze possano corrispondere a realtà. L’obiettivo è scoprire se dopo 80 anni sia possibile percorrere ancora le gallerie che salvarono la vita a migliaia di cittadini durante i bombardamenti. E magari trasformarle in una risorsa turistica.

Le ricerche

Ieri mattina il gruppo, che sui social annovera migliaia di sostenitori che si sono anche quotati per pagare il servizio di scandaglio, ha accompagnato i tecnici in giro per la città con strumentazione all'avanguardia: «La documentazione raccolta è chiara - spiega Roberto Abis, appassionato di storia cittadina - in città esistevano gallerie e rifugi per oltre diecimila persone e sembra impossibile che di queste gallerie si sia persa ogni traccia». Le mappe, reperite negli archivi tra Carbonia e Cagliari, svelano una complessità di tunnel e rifugi che si estendevano per centinaia di metri sotto terra ed è li che si concentrano le ricerche: «La società che abbiamo ingaggiato sta scandagliando il terreno con l'ausilio di un potente georadar alla ricerca di anomalie che possano evidenziare le tracce del cosiddetto “ricovero numero 1” - racconta Carlo Melargo, tra gli animatori del gruppo - un rifugio che serviva la zona del centro città con ben 4 ingressi di cui uno posizionato dietro la Torre Littoria e un altro dietro la chiesa di San Ponziano». Sebbene visivamente non sia possibile scorgere nulla, il georadar potrà dare risposte. II tema da tempo interessa anche la politica cittadina che si è più volte interrogata sulla questione: «Se le ricerche daranno buon esisto valuteremo qualsiasi iniziativa per la valorizzazione dei rifugi ai fini turistici - spiega Michele Stivaletta, assessore al Turismo - per questo il Comune ha stanziato una piccola ma importante somma per approfondire le ricerche».Per elaborare i dati raccolti e avere la relazione sulle ricerche effettuate ieri ci vorranno circa 2 settimane: «Il georadar consente di evidenziare le differenti caratteristiche fisiche del sottosuolo fino ad una profondità di circa 3 metri - spiega Simone Cara, rilevatore geofisico - grazie all'emissione di onde elettromagnetiche tra 200 e 900 megahertz sarà possibile fare una mappatura del suolo».

La mappatura

Sempre ieri i tecnici hanno avuto l'autorizzazione ad accedere ai locali sotterranei della Villa Sulcis dove hanno effettuato una mappatura tridimensionale col laser scanner nel rifugio antiaereo che avrebbe dovuto proteggere il direttore delle miniere in caso di bombardamenti: «Si tratta di un'iniziativa privata che contribuisce positivamente al recupero della memoria storica di Carbonia, attendiamo il responso delle ricerche per programmare le nostre iniziative future - ha detto il sindaco Pietro Morittu - simo grati al gruppo che sta animando le ricerche e sul tema della città di fondazione siamo pronti a valorizzare qualsiasi aspetto storico che possa ampliare l'offerta cittadina». Il gruppo non esclude nuovi scenari: «Le mappe trovate finora indicano i ricoveri pubblici - aggiunge Abis - ma altri rifugi, come quello di Villa Sulcis o della direzione della miniera di Serbariu, non sono documentati ma esistono».

RIPRODUZIONE RISERVATA